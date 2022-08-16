Dünyanın konuştuğu onkolog... Kanseri 5 kez yendi, 6. teşhisini aldı!

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ABD'nin Houston kentinde yaşayan onkolog Arthur Hamberger, 50 yıldan uzun bir süredir kanser ile mücadele ediyor, üstelik sadece hastalarının hastalıkları ile değil.

Tıp eğitimi devam ederken, çok genç yaşlarda kansere yakalandığını öğrenen Hamberger, kariyer yolunu değiştirdi ve başka insanların hayatını kurtarmakla kalmayıp kendisi de 5 kez kanseri yendi.

İşte kanser tedavisinde erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya koyan Arthur Hamberger'in inanılmaz öyküsü...

KANSER OLDUĞUNU TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Arthur Hamberger 1971 yılında dahiliye ihtisasını tamamlarken New England Journal of Medicine tıp dergisinde genç erkeklerdeki testis kanseri hakkında yayınlanan bir makale ilgilisini çekti. Kendine yaptığı kontrol sonrası bir yumru keşfeden Arthur'a kısa süre içinde testis kanserinin bir türü olan 'saf seminom' teşhisi kondu.

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KIZININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İÇİN 15 YIL HAYATTA KALMAK İSTEDİ

Bugün söz konusu kanser için insanların hayatta kalma oranı yüksek olsa da o zamanlar söz konusu teşhis korkunç bir anlama geliyordu. Henüz 26 yaşında olan ve kızını yeni kucağına almış olan genç doktor, aldığı teşhis sonrası sadece kızının büyüdüğünü görebilmek için 15 yıl hayatta kalmayı hedef edindi.

Arthur 15 yıllık hedefini çoktan aştı, şimdi 77 yaşında. Ancak kanser o günden sonra başarılı doktorun hayatını tamamen farklı bir yola itti.



Hamberger, kanser tedavisinin bir parçası olan radyasyon tedavisi sırasında uzmanlığını radyasyon onkolojisiyle değiştirmeye karar verdi.

Dahili tıp ihtisasını tamamladı, ardından radyasyon onkolojisine odaklanan bir eğitim daha alarak emekli olana kadar çalıştığı Houston'daki Memorial Hermann Sağlık Sistemi'nin kadrosuna katıldı .

Hamberger, kariyeri boyunca kanser riskinin bilincinde olması gerektiğini biliyordu. Daha önce aldığı bir teşhis vardı ve radyasyon bu riski daha da artırıyordu. Ayrıca, ailesinde kanser öyküsü vardı. Erkek kardeşi ve amcası prostat kanseriydi, annesi ve daha sonra kardeşi safra yolu kanserinden hayatını kaybetmişti.

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KANSER BİR KEZ DAHA KAPISINI ÇALDI

Aldığı risklere rağmen işlerin uzunca süre sorunsuz devam ettiğini anlatan Hamberger,2017 yılında 71 yaşındayken bir kez acımasız hastalıkla yüzleşti ve Prostat kanseri teşhisi aldı.

AMELİYAT BAŞKA BİR KANSERİ DAHA ORTAYA ÇIKARDI

Prostat kanseri için kendi ekibi ile değil farklı bir doktor ile çalışmayı tercih eden onkolog bu kez ameliyata alındı. Ameliyat ile prostatı ve lenf bezleri çıkarılan doktorun sonuçları analiz edildiğinde meslektaşları gözlerine inanamadı. Hamberger bu süreçte aynı zamanda lösemin agresif bir formu ile daha savaşıyordu.

Bağışıklık sisteminin hastalıkla güçlü bir şekilde mücadele ettiğini gören doktorlar Hamberger'in yeniden ameliyat olmasına gerek olmadığına karar verdi.



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Hamberger 2018 yılında idrarında bir miktar kan fark edene kadar kanser ile vedalaştığını sanıyordu ancak yapılan incelemelerde mesanesinde bir tümör olduğu ortaya çıktı. Aynı görüntüleme sırasında pankreasındaki büyüme uzmanların dikkatini çekti talihsiz adam 4. ve 5. kanser teşhisini aynı anda aldı.

Bu kez yoğun bir tedaviye ihtiyaç duyan doktor 2019 yılının Nisan ve Eylül ayları arasında kemoterapi aldı. 5 kez kanser teşhisi alan onkolog, şimdi 6 ayda bir taramaya tabi tutuluyor. Son yapılan taramalarda 6. kanser teşhisini alan Hamberger'in böbreğinde küçük bir tümör teşhis edildi.

HER FIRSATTA NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Yorucu tedavi sürecinin el ve ayaklarda uyuşma gibi etkileri hala devam etse Hamberger her fırsatta ne kadar şanslı olduğunu vurguluyor. Mesane tümörünün genellikle çok geç olana kadar tespit edilmeyen pankreas kanserini ortaya çıkardığını anlatan doktor,kalbini kıran asıl şeyin genç yaşta bu hastalığa yakalanan insanlar olduğunu söylüyor.