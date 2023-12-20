Dünyanın konuştuğu mucize çift... Bindikleri iki ayrı uçak aynı gün düştü

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İtalya'da benzerine az rastlanacak bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Stefano Pirilli ve sevgilisi 22 yaşındaki Antonietta Demasi, Torino kentine dönmek için ayrı ayrı uçaklara bindiler. Stefano'nun bindiği iki koltuklu Tecnam P92 Echo Super model uçağı, zorluklar yaşadıktan sonra San Gillio'daki pistin yakınlarına düştü. Demasi'nin uçağı da kısa bir süre sonra 40 kilometre uzaklıktaki Busano'ya düştü.



DEMASİ'NİN İLK UÇAK DENEYİMİYDİ



Daily Mail'in haberine göre Pirilli kazadan yara almadan kurtulurken, Demasi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Her iki genç, uçaklarının enkazından kendi çabaları ile çıktı. Çift daha sonra olay yerine gelen ekiplerce uçağın pilotları ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

İlk kez uçağa binen Demasi'nin leğen kemiğinde zedelenme meydana geldiği açıklandı. Demasi'nin uçağının pilotu 38 yaşındaki Paolo Rotondo'nun ise başından aldığı yara nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. İki koltuklu uçakta uçan enerji danışmanı Pirilli'nin arkadaşı ve pilot 42 yaşındaki Nicola Fiscarelli'nin hafif yaralandığı belirtildi.



ÖLMEDİĞİMİZ İÇİN ŞANSLIYIZ



Stefano Pirilli kaza sonrası "Bu Antonietta'nın ilk uçuş deneyimiydi. Olanlar için çok üzgünüm. Gün çok güzel başlamıştı ancak ikimizin de uçak kazası yaşaması ile sonuçlandı. Ölmediğimiz için şanslıyız ve dualarımız yaralanan pilotlarla birlikte. Ben sadece kız arkadaşımın ve pilotların iyileşmesini istiyorum, başka hiçbir şeyin önemi yok" dedi.



Çiftin Kuzey İtalya'daki Torino kentinde katıldıkları öğle yemeğinden sonra güneşin batışını izlemek için deniz kıyısındaki Savona'ya gitti. Ancak dönüş yolunda Torino yakınlarında sis çökmesi yüzünden kazalar yaşandı. Stefano Pirilli, kazayı atlattıktan sonra telefonuyla kız arkadaşına ulaşmaya çalıştığını, kız arkadaşının uçağının da düştüğünü öğrenince şoka girdiğini anlattı.