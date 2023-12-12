14 yaşında kendi cenazesini planladı: Dişlerini fırçalaması bile onu öldürebilir!

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18 yaşındaki bu genç dünyanın en garip hastalıklarından birine sahip. İngiltere'nin Bolton kentinde yaşayan Rhys Williams 'kelebek cilt' adı verilen çok nadir bir hastalıktan muzdarip.



Cildine en ufak bir müdahale sonucu Williams'ın vücudunda yaralar çıkıyor. Bu yüzden Williams, diş fırçalamak, yemek yemek gibi basit durumlarda bile çok dikkatli olmak durumunda. Bisiklete binmesi ve oyun oynaması ise yasak.



Okuluna devam eden Williams ise gün boyu okulda denetim altında tutuluyor. Ufacık bir kağıt kesiği bile Williams için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Günlük hayatta vücudunun yüzde 50'den fazlası yara içinde olan gence tedavi olarak sürekli antibiyotik veriliyor. 18 yaşındaki bu genç dünyanın en garip hastalıklarından birine sahip.

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İngiltere'nin Bolton kentinde yaşayan Rhys Williams 'kelebek cilt' adı verilen çok nadir bir hastalıktan muzdarip. Cildine en ufak bir müdahale sonucu Williams'ın vücudunda yaralar çıkıyor. Bu yüzden Williams, diş fırçalamak, yemek yemek gibi basit durumlarda bile çok dikkatli olmak durumunda. Bisiklete binmesi ve oyun oynaması ise yasak. Okuluna devam eden Williams ise gün boyu okulda denetim altında tutuluyor. Ufacık bir kağıt kesiği bile Williams için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Günlük hayatta vücudunun yüzde 50'den fazlası yara içinde olan gence tedavi olarak sürekli antibiyotik veriliyor.

BİRKAÇ GÜNLÜK ÖMRÜ KALDI

Doktorlar Williams'ın 10 yaşını bile göremeyeceğini söylerken Williams 18. yaşını yakın zamanda kutladı. Ancak geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Williams hastaneye kaldırıldı. Hastalığına bağlı septisemi (kan zehirlenmesi) ve zatüree tehşisi konulan Williams'ın durumu kritik. Doktorlar, entübe edilmesinin bir işe yaramayacağını, hatta Williams'ın birkaç günlük ömrü kalmış olabileceğini söylüyor.

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Williams'ın annesi Tanya Moores, Williams'ın baş ucundan bir an olsun ayrılmıyor. Çok üzgün olduğunu belirten Moore, işlerin kötüye gitmesi durumunda oğlunun başında olmak için uyuyamadığını da dile getiriyor. 'Kız kardeşi için güçlü kalmaya çalışıyorum' diyen Moore, Williams'ın küçüklüğünden bu yana öleceğini bildiğini, hatta 14 yaşında cenazesini planladığını söylüyor.



Williams'ın Liverpool taraftarı olduğu için cenazesinde herkesin kırmızı giyinmesini istediğini belirten Moore "Bir tek Manchester United formalarına izin verilmeyecek" diyor. Daily Mail'e konuşan Moore ayrıca "Cenazesi için büyük bir kilise istiyor ve son yolculuğunda da itfaiye istasyonunun önünden geçmek istiyor. Ayrıca cenazeye katılanların havaya kelebek salması da arzuları arasında" ifadelerini kullanıyor.



Genç Rhys'in durumu 4 Kasım'da kötüleşmeye başladı. Önce Covid-19 hastası olduğu düşünüldü. Ancak testler negatif çıkınca hastaneye gitti ve birkaç gün sonra sepsis ve zatürre teşhisi konuldu. Williams'ın sağlığı, 14 Kasım'da ciğerlerinin sıvıyla dolması nedeniyle nefes almayı bırakmasıyla kötüleşti.

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Epidermolysis Bullosa olarak da bilinen kelebek hastalığına yakalanan kişilerin ciltleri, en ufak bir temas ya da sürtünme bile kabarıp su toplayabiliyor. Kalıtsal bir hastalık olan kelebek hastalığında yaralar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler. Şiddetli vakalarda ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar, üst solunum yolu, mesane ve kasıklar gibi yerlerde yaralar gelişebilir.