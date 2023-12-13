52 yıllık sır! Her yerde aranıyordu, ölüm döşeğinde kızına itiraf etti: O benim

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Banka soyduktan sonra 52 yıl ABD polisinden kaçmayı başaran Thomas Randele'nin hikayesi, kızı Ashley Randele'nin bir podcast yayınına katılması ile tekrar gündeme geldi. The Binge'de yayınlanan podcastte Ashley Randele, babasının 2021 yılında ölmeden önce kendisine ABD'nin en çok aranan suçlularından biri olduğunu nasıl itiraf ettiğini anlattı.

Ted Conrad, Ocak 1969 tarihinde memur olarak çalıştığı bir bankadan 215 bin doları alıp kayıplara karıştı. Bu para enflasyon hesaba katıldığında günümüzde 1.7 milyon dolara tekabül etmekte. Ailesi ile iletişimi kesen Conrad, kendine Thomas Randele ismi ile sahte bir kimlikle yeni bir hayat yarattı. O tarihten bu yana polis tarafından yakalanmayan Randele, evlendi ve aile kurdu.

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Yıllar sonra akciğer kanserine yakalanan Randele'nin durumu 2021 yılında kötüleşti. Kızı Ashley Randele ise babasının ölüm döşeğinde iken kendisini çağırdığını ve gerçeği itiraf ettiğini söylüyor. Ashley, önce bunu muzip bir şaka zannettiğini ancak daha sonra gerçeği anladığını ifade ediyor.

KÖTÜ ŞAKALARINDAN BİRİ SANDI



38 yaşındaki Ashley Randele "Babam sürekli kötü şakalar yapardı. Bu itirafından sonra ona yine inanmadım ama söylediklerini internette aratınca banka soygunu hikayesine ulaştım ve gerçeği anladım" diyor.



Babasının muhteşem bir insan olduğunu ve kendisine çok iyi ebeveynlik ettiğini söyleyen Randele, "Harika bir çocukluk geçirdim" diyor. Babasından hiç şüphelenmediğini söyleyen Randele, ancak bu itiraftan sonra bazı anlarda aslında babasının kendisine ip ucu verdiğini anlıyor.

DNA TESTİ İSTEMEDİ



Örneğin lisede Fransa'ya gitme şansı yakalayan Ashley Randele, anne ve babasının da kendisine eşlik edebilme fırsatı olduğunu belirtiyor. Ancak babasının gelmek istemediğini, bahane olarak da evde kediye birinin bakması gerektiğini öne sürdüğünü hatırlıyor. Randele, neden gelmediğini şimdi anladığını, çünkü sahte kimlikle pasaport çıkartamayacağını söylüyor.



Ayrıca Ashley Randele, DNA testi yaptırmak istediğini ama babasının kendisini yaptırmaması yönünde ikna ettiğini aktarıyor. "DNA testi sonucu hiç tanımadığım akrabalarıma ulaşabilirdim" diyen Randele, her iki durumda babasının çok sakin olduğunu, bu yüzden şüphelenmediğini dile getiriyor.

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OLAY ORTAYA ÇIKINCA ABLASI RAHATLADI



Thomas Randele 2021 yılında hayatını kaybetti. Ancak iletişimi kestiği ailesi onun çoktan öldüğünü düşünüyordu. Ablasının oğlu olan Matt Boettger, annesinin yıllar boyu Randele'nin hayatından endişe duyduğunu söylüyor. Ancak olay 2021 yılında ortaya çıktığında Boettger, Randele'nin mutlu bir aile kurduğunu öğrenmesi ile annesinin oldukça rahatladığını ifade etti.