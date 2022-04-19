Dünyanın konuştuğu fotoğraf: Paskalya tavşanı Joe Biden’ı böyle korkuttu

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Amerikan Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Paskalya Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen yumurta yuvarlama etkinliğine katıldı. Biden çiftinin düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

ABD Başkanı halkın arasında dolaşırken bir yandan da gazetecilerin sorularını cevapladı. Biden’a Afganistan ve Pakistan’la ilgili sorular yönelten bir muhabir daha sorusunu tamamlayamadan birden ortaya çıkan Paskalya tavşanı kostümü giymiş bir kişi bir anda dikkatleri dağıttı.

Kostümü giyen kişinin kimliği açıklanmazken Biden’ın dev tavşanı görünce bir anda irkilmesi ve gazetecilerin yanından uzaklaşması gündem oldu. ABD basını yaşanan bu anları manşetlerin üst sıralarına taşırken yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Biden duruma sinirlense de görüntü verirken hassas davranmaya dikkat etti

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Biden’ın muhabire cevap verirken sadece “Afganistan ve Pakistan bunu yapmamalı” dediği duyuldu ancak başkanın neyi kastettiği anlaşılamadı çünkü cevabı yarım kaldı.

O anların videosu İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanlarından olan Thomas C. Dillon tarafından Twitter’da paylaşıldı ve sayısız kişi tarafından yorumlandı. Dillon, videoyu paylaşırken “Biden, Paskalya tavşanı tarafından engellendi. Afganistan ve Pakistan’la ilgili sorulara cevap veriyordu.” dedi.

Paskalya tavşanları Beyaz Saray'daki tüm etkinliklerde Biden çiftinin etrafındaydı

Bu paylaşımla birlikte olayın kasıtlı olup olmadığı soruları sorulmaya başlandı. Paskalya tavşanının son günlerde yine oldukça dalgın görünen ve konuşmalarında hatalar yapan ya da önemli kısımları unutan ABD Başkanı Biden’ın bir kez daha zor durumda kalmaması için özellikle araya girdiği bile söylendi.

Gözden Kaçmasın ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla tokalaştı Haberi görüntüle

Fotoğraflara ve videolara yansıyan o anlarda Biden’ın da duruma başta sinirlendiği, daha sonra ise kötü görüntü vermemek için tavşan kostümü giyen kişiyle kucaklaştığı görüldü.

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ABD Başkanı, aynı etkinlikte bir konuşma da yaptı. Ancak konuşması yağmur nedeniyle kısa sürdü. Biden konuşmanın ardından el sallamayı unutunca, eşi tarafından "el salla" diye uyarıldı.

Joe Biden, geleneksel yumurta yuvarlama yarışının startını düdük çalarak böyle verdi...

2021 yılında başkan seçilen ve ABD'nin en yaşlı başkanı olan 79 yaşındaki Biden'ın son olarak Kuzey Carolina eyaletinde yaptığı konuşmanın ardından boşlukla tokalaştığı iddia edilmişti.

Bu hareket Biden'ın bilişsel sorunları olduğu iddialarını da beraberinde getirmişti.