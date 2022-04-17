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Zelenski'den Biden'a çağrı: Rusya’yı da o listeye alın

#Volodimir Zelenski#Ukrayna#ABD
Zelenskiden Bidena çağrı: Rusya’yı da o listeye alın

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’yı “Teröre Destek Veren Ülkeler” listesine almasını talep ettiğini yazdı.

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ABD’nin listesinde şu anda Küba, İran, Suriye ve Kuzey Kore olmak üzere 4 ülke bulunuyor. WP’ye göre Zelenski’nin talebi, iki lider arasında gerçekleşen son telefon görüşmesinde gündeme geldi. Biden ise bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. Zelenski’nin Biden’dan talep ettiği adım, ABD’nin elindeki ‘en güçlü yaptırım silahı’ olarak biliniyor. Listedeki ülkelerle ticaret yapan ülkeler de sert yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar.

MARİUPOL DÜŞERSE MÜZAKERELER BİTER

Öte yandan Zelenski, 52. gününe giren işgalde kaybedilen Ukraynalı asker sayısını 2 bin 500 ila 3 bin olarak açıkladı. Zelenski, Rusya ile süren görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde ise “Mariupol’de kalan son Ukrayna birliğinin yok edilmesi müzakere sürecini tamamen bitirir” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise kuşatma altında bulunan liman kenti Mariupol’ün merkezinde Ukrayna askeri kalmadığını iddia etti.

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#ABD

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