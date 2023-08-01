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Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar! Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

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#Lori Vallow#Kıyamet Günü#Cinayet
Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 10:12

Kıyameti müjdelemek için gönderilen bir tanrıça olduğuna inanan ve iki çocuğunu 'zombi' oldukları gerekçesiyle öldüren Lori Vallow'a verilen ceza belli oldu.

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Tüyler ürperten dava yıllardır dünya gündeminde. Batı medyasının 'kıyamet günü annesi' adını verdiği kadının yaptıkları belgesellere konu olurken, beklenen karar tam 4 yıl sonra geldi.

3 KEZ MÜEBBET CEZASI ALDI

50 yaşındaki Lori Vallow, çocukları 7 yaşındaki Joshua “JJ” Vallow ve 16 yaşındaki Tylee Ryan'ı öldürmekten ve beşinci kocasının önceki karısı Tammy Daybell'i öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Dün Idaho mahkemesinde görülen davada kıyamet günü annesi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, Vallow'un şartlı tahliye şansı olmadan arka arkaya üç müebbet hapis cezası çekeceğini vurgularken kocası Chad Daybell de aynı suçlamalarla yargılanmayı bekliyor.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

KANITLAR JÜRİ ÜYELERİNİ TRAVMAYA SOKTU

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Yargıç Steven W Boyce, kayıp çocuklarla ilgili mahkemeye sunulan kanıtların jüri üyelerini travmaya soktuğunu ve katledilen çocukların görüntülerini asla unutamayacaklarını belirterek, "Bir annenin kendi çocuklarını öldürmesi gerçekten hayal edebileceğim en şok edici şey, hiç pişmanlık duyduğunu sanmıyorum" dedi.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

SÖYLEDİKLERİ ŞOKE ETTİ: CENNETE ERİŞİMİM VAR, ÇOCUKLARIM ÇOK MUTLU

Cani anne ise çocuklarının ölümünü 'kaza ve intihar' olduğunu öne sürerek onlarla hala iletişim halinde olduğunu öne sürdü. Çocuklarının cennette çok mutlu ve çok meşgul olduğunu anlatan anne, "Cennete ve ruhlar dünyasına erişimim var.İsa beni tanıyor ve anlıyor. Çocuklarımın ve Tammy'nin yasını hepinizle birlikte tutuyorum" dedi.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

OKUDUĞU KİTAPLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Trajedinin kurbanı çocuklar en son 2019 yılının Eylül ayında canlı görüldüler. Çocuklardan aylarca haber alamayan bir aile üyesinin polise ihbarda bulunması ile başlayan süreç kan donduran ve tarikatlarla bağlantısı olan bir suç yumağını ortaya çıkardı.

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2004 yılında eski kocası Charles Vallow'dan Tylee isimli bir kızı olan Lori Vallow, 2014 yılında otizm sendromlu JJ'i evlat edindi. Güzellik uzmanı olarak çalışan Lori'nin hayatı kıyamet gününün yaklaştığını, Mesih'in dünyaya geleceğini söyleyen Chad Daybell'in kitaplarını okumasıyla tamamen değişti.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

ÇOCUKLARININ İÇİNE 'ŞEYTAN' GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRÜYORDU

Lori'nin kocası Charles Vallow 2019 yılında, Lori'nin erkek kardeşi Alex Cox tarafından vurularak öldürüldü. Cox olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdü, polis tarafından suçlanmadı ve konu kapandı.

Bu sırada kıyamet günü yazarı Chad Daybell ile bir ilişkiye başlayan Lori, sevgilisine daha yakın olabilmek için çocuklarını da alarak Idaho'ya taşındı.

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Daybell'in saplantılı fikirlerine her geçen gün daha da kapılan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğinden ve zombilerden bahsetmeye başladı. Lori'ye göre 'zombileşen' insanları kurtarmanın tek yolu onları öldürmekti.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

ÜLKE ÇAPINDA ARAMA BAŞLATILDI: KOCASININ EVİNE YAPILAN BASKINDA BULUNDU

2019 yılında polise gelen ihbar sonrası 2 çocuğun bulunması için ülke çapında bir arama başlatıldı. Sıra dışı olay ABD gazetelerinin manşetlerine taşınırken Lori çocuklarının nerede olduğunu polise söylemeyi reddetti.

2020 yılında Chad Daybell'in evine düzenlenen baskında iki çocuğun da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

ÖLDÜRDÜ, YAKTI, HAYVAN MEZARLIĞINA GÖMDÜ

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Savcı Rob Wood duruşma sırasında 16 yaşındaki Tylee Ryan'ın bıçaklanmış gibi göründüğünü ve bir hayvan mezarlığına gömülmeden önce yakıldığını söyledi.

JJ'in ise kafasının bant ve plastikle sarılı olduğuna dikkat çeken savcı 7 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmüş olabileceğini vurguladı.

Dünyanın konuştuğu davada 4 yıl sonra karar Kıyamet günü annesine verilen ceza belli oldu

AKIL HASTALIĞI İDDİALARI İŞE YARAMADI

Savunma avukatı Jim Archibald, kıyamet yazarı Daybell'in Lori'ye, daha önceki yaşamlarında evli olduklarını ve İsa'nın geri dönebilmesi için 144.000 takipçi toplayarak dünyayı kurtarmasına yardım etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Dava Lori'nin akıl sağlığı ile ilgili endişeler nedeni ile titizlikle yürütülürken mahkeme söz konusu suçların "iddia edilen akıl hastalığından" etkilendiğine dair hiçbir kanıt olmadığına karar verdi.

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#Lori Vallow#Kıyamet Günü#Cinayet

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