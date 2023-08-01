Miçotakis Atina’da güvercin, Lefkoşa’da şahin oldu: Türkiye AB ilişkilerine Kıbrıs şartı

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, seçim zaferi sonrasında ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kıbrıs Rum yönetiminde, Türkiye-AB ilişkilerine Kıbrıs şartı istediğini söyledi. Türk askerinin Ada’dan çıkması ve Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını arzuladıklarını belirten Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi, ama saf da değiliz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz” ifadelerini kullandı. Yunanistan’da peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle Kıbrıs ziyaretini erteleyen Miçotakis dün Rum yönetimine günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

‘TÜRKİYE ADIM ATMALI’

Yunan Başbakan ortak basın toplantısında “Türkiye’de seçim sonrası gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye’de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi arzusuna yönelik resmi açıklamaları selamlıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişme, şüphesiz Kıbrıs konusunu ve Türk-Yunan ilişkilerini de kapsamalıdır. Böyle bir gelişmenin sağlanabilmesi için de Türkiye’nin adımlar atması gerek. Kıbrıs konusu bir AB meselesidir. AB de tüm imkânları ile çözüm gayretlerine katkıda bulunmaya hazırdır. Türk-Yunan ilişkilerinde görünen ılımlı hava Kıbrıs sorununa da olumlu etki edecektir” dedi.

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‘ERDOĞAN İLE ANLAŞTIK’

Kıbrıs’ta en büyük hedeflerinin Türk askerinin Kıbrıs’tan çıkması ve Kıbrıs sorununun ‘federasyon’ temelinde çözülmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis, şu sözleri kullandı:

“21’inci yüzyılda bu yaranın kanamaya devam etmesi mümkün değildir. AB üyesi bağımsız bir ülkede ne işgal ordusunun (Türk ordusunu kast ediyor) bulunması ne de modası geçmiş garantörlük sisteminin olması mümkün değildir. Adayı ikiye ayırmaya yönelik hiçbir düşünce, müzakere konusu değildir. NATO zirvesinde Erdoğan’a da Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin Kıbrıs sorununu da içereceğini söyledim. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinde ısrar etmek çıkmaz yaratır” diye konuştu. Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Türkiye ile Yunanistan arasında bir iyi ilişkiler dönemi başlatmaya mutabık kaldık” dedi.

BİLGİ NOTU

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Türkiye, son yıllarda federasyon temelli bir çözüm yerine Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümden yana politikalar geliştiriyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ise bu talebe karşı çıkıyor.

NEW YORK’TA KIBRIS ZİRVESİ

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerinin İsviçre’de 2017’de kaldığı yerden ve federasyon temelinde devam etmesi gerektiğini savunarak, BM’nin üst düzey bir yetkilisinin, New York’ta BM merkezinde Kıbrıs zirvesi düzenlemeye yönelik temaslarda bulunmak üzere eylül başında Lefkoşa’ya geleceğini söyledi. Rum lider, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Kurulu’nun açılışı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılımıyla buluşmayı hedeflediğini de kaydetti.

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ÜLKE YANARKEN SİRTAKİ OYNAYAN VALİYE CEZA

Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, 10 gün içinde 400 bin dönüm araziyi kül eden yangınların “siyasi faturasını” Kamu Düzeni Bakanı Notis Mitarakis’den sonra Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin “Süper Valisi” Yorgo Patulis’e kesti.

MİÇOTAKİS’İ ÖFKELENDİRDİ

Patulis’in, başta Rodos adası olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki yangınların devam ettiği, Atina yakınındaki Eğriboz (Evia) adasında düşen yangın söndürme uçağının 2 Yunan pilotunun hayatını kaybettiği ve Orta Yunanistan’daki Aghialos hava üssünun mühimmatdeposundaki patlamaların yaşandığı bir sırada, Atina’daki bir davette sirtaki oynadığı ortaya çıktı. Sirtaki görüntülerine öfkelenen Miçotakis, 8 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde Patulis’i desteklememeyi ve Attika Bölgesi Süper Valiliği’ne, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias’ı aday göstermeyi kararlaştırdı. Patulis ise açıklamasında sirtaki görüntüleri için “talihsiz bir andı” diyerek özür diledi. Miçotakis, daha önce de yangınlar sırasında, Ege’de Patmos adasında tatil yaptığı ortaya çıkan Kamu Düzeni Bakanı Notis Mitarakis’i istifaya zorlamıştı. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)