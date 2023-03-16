Dünyanın konuştuğu araştırma: Ölümcül boşluklar keşfettik, 33 dakikada ABD'yi vurabiliyorlar!

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Pekin Elektronik Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) fırlatılmasını simüle ettiler.

Bilim insanı Tang Yuyan liderliğinde Çin'in en iyi havacılık savunma enstitüsü tarafından gerçekleştirilen simülasyonun sonuçları Modern Defence Technology Journal dergisinde yayınlandı ve tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

SADECE 33 DAKİKA İÇİNDE ABD'Yİ VURABİLİR

Araştırma ekibine göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 13.000 kilometre menzile sahip, nükleer kapasiteli Hwasong-15 füzesi, tüm ABD anayurdunu vurmaya yeterli. Üstelik bunun için sadece 33 dakikaya ihtiyacı var.



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Araştırmanın amacının ABD'nin nükleer savunma yeteneklerinin değerlendirilmesi olduğunu iddia eden çalışma ekibi, simülasyonda füzenin fırlatılma noktasını Kuzey Kore'nin başkenti Pyongan'ın güneyindeki Sunchon şehri olarak seçti. Hedef olarak da ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Columbia'yı belirlendi.

ABD SAVUNMASINDA ÖLÜMCÜL BOŞLUKLAR BELİRLENDİ

Teorik füzenin fırlatılmasının ardından 20 saniye sonra ABD'nin bir uyarı alması ve 11 dakika içinde nükleer savunmanın devreye girmesi bekleniyor.

Çalışma ekibi ABD savunmasının etkileyici olduğunu ancak simülasyonun Kuzey Kore'nin faydalanabileceği ölümcül boşluklar belirlediğini duyurdular. Araştırmaya göre ABD bir saldırıyı tespit edip, savunmaya geçmekte zorluklar yaşayabilir.



Yapılan simülasyon bu yılın başlarında yayınlanan ve Çin'in hipersonik silahları için potansiyel hedefleri belirleyen başka bir Çin araştırmasını takip ediyor.

Çalışma, varsayımsal bir saldırının ilk dalgasının Kaliforniya'nın Yuba ilçesindeki Beale Hava Kuvvetleri Üssü ve Cape Cod yarımadası gibi ABD'deki en büyük yer tabanlı radarlardan bazılarını hedef alacağını öne sürüyor.



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Kuzey Kore birkaç aydır kısa menzilli balistik FÜZE denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çekti. Pyongyang yönetimi son olarak Güney Kore ve ABD'nin bölgede geçtiğimiz pazartesi başlattığı ortak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına misilleme olarak füze denemeleri gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore'nin son silah testinin ise Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un son yıllarda gergin seyreden ikili ilişkileri yumuşatma ve Kuzey Kore tehdidi karşısında iş birliğini güçlendirme amacıyla gerçekleştireceği ikili zirvenin hemen öncesinde yapılması, "Tokyo-Seul ittifakına mesaj" olarak yorumlandı.