Dünyanın gözü Prag'daki zirvede... İşte Miçotakis'in Türkiye planı

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Dünyanın gözü kulağı Çekya'nın başketi Prag'ran gelecek haberlerde.

27 Avrupa Birliği ülkesi ile Türkiye dahil 17 ülkenin liderini bir araya getirecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün Prag’da yapılıyor.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği toplantıya toplamda 44 lider katılacak.

Yunanistan'ı temsil edecek olan Başbakan Miçotakis'in gündeminde ise yine Türkiye var. Zirveye sayfalarında geniş yer ayıran komşu basını Miçotakis'in 'Türkiye planı'nı yazdı.

Ta Nea'da yer alan habere göre, Miçotakis liderler ile bir araya gelmesini sağlayan bu zirveyi Türkiye'yi şikayet etmek için bir fırsat olarak görüyor.

Gazete haberi 'Miçotakis Prag'da Avrupalı ​​liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı ile okurlarına sundu.

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ERDOĞAN - MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Haberde 'Türk tehditlerinin ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın görüşme olasılığı ortadan kalktı' yorumuna yer verildi.

Dün, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı sert dille eleştiren Miçotakis 'Türkiye'ye sağduyuya geri dönme' çağrısında bulunmuş ve Türkiye'yi Yunan toprakları üzerinde hak iddia etmek ile suçlamıştı.

Parlamentoya hitap eden Yunan Başbakan, gerekirse ordu gücüyle toprakları savunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.