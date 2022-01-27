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Dünyanın en yaşlı balığı ile tanışın...

#Balık#Akvaryum#Avustralya
Dünyanın en yaşlı balığı ile tanışın...

San Francisko'da bir akvaryumda yaşayan 'Methesulah' isimli balığın dünyanın en yaşlı balığı olduğu düşünülüyor. 1 buçuk metre uzunluğunda olan balığın tam yaşının ve cinsiyetinin araştırılması için yüzgecinden bir parça alınarak incelenecek.

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Avustralya'dan ABD'ye getirilen ve San Francisko'da bir akvaryumda yaşayan Methesulah'ın dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğu düşünülüyor. 1 buçuk metre uzunluğunda olan balık 90 yaşında.

ADINI İNCİL'DEKİ EN UZUN ÖMÜRLÜ İNSANDAN ALDI

Methuselah, 1938'de Avustralya'dan San Francisco müzesine getirilen 1.5 metre uzunluğunda akciğerli bir Avustralya balığı. Adını İncil'deki en uzun ömür verilen insandan alıyor.

90 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANILIYOR

Methuselah aslında o kadar eski bir balık değil, ancak California Bilimler Akademisi'ndeki biyologlar, bilinen hiçbir canlı akranı olmadığı için balığın yaklaşık 90 yaşında olduğuna inanıyor.

Birkaç yıl öncesine kadar, en eski Avustralya akciğerli balığı Chicago'daki Shedd Akvaryumu'ndaydı. Ama 'Dede' adlı balık, 2017 yılında 95 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı balığı ile tanışın...

YAŞI VE CİNSİYETİ YÜZGECİNDEN BİR PARÇA İLE BELİRLENECEK

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Bakıcıları balığın dişi olduğuna inanıyor, ancak türün cinsiyetini riskli bir kan alımı olmadan belirlemek zor. Akademi, cinsiyetini doğrulamaya ve balığın tam yaşını bulmaya çalışacak olan Avustralya'daki araştırmacılara yüzgecinin küçük bir örneğini göndermeyi planlıyor.

Akademide kıdemli biyolog ve balık bakıcısı Allan Jan, “Methuselah varsayımlara göre türünün en yaşlısı. Çok yumuşak, nazik huylu ama tabii ki korkarsa ani enerji krizleri yaşayabiliyor. Yemek konusunda ise son derece seçici, taze İncir yemeyi çok seviyor" dedi.

TEHDİT ALTINDAKİ BİR TÜR

Avustralya akciğerli balıkları artık tehdit altındaki bir tür ve bu yüzden Avustralya sularından ihraç edilemiyor. Bu nedenle akademideki biyologlar Methuselah öldükten sonra yenisini alamayacaklarını belirttiler

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#Balık#Akvaryum#Avustralya

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