Dünyanın en uzun depremi belirlendi: Tam 32 yıl sürdü!

Bilim dünyası 6,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını konuşuyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın bilinen en uzun depremini belirlemeyi başardı.

İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre, Endonezya’nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 8,5 büyüklüğündeki depremin tam 32 yıl sürdü.

Jeolojide 'yavaş kayma olayı' (slop-sweep event) olarak bilinen bu olaya göre bölgedeki iki tektonik plaka birbirlerine yıllar boyunca yaklaştı.

Bu yaklaşma yıllarca hissedilmeyecek kadar küçük depremlerin meydana gelmesine neden oldu.

Söz konusu araştırmaya göre, 32 yıl boyunca süren bu depremlerin ardından yıkıcı 8,5'lik deprem meydana geldi.

Başka bir deyişle 32 yıl boyunca süren depremler yıkıcı depremin meydana gelmesine zemin hazırladı.

Bilim insanları bu deprem dalgasının anlaşılmasının gelecekte binlerce hayatı kurtarmak için kilit rol oynayacağı görüşünde.

1861 yılında meydana gelen deprem binlerce kişinin hayatına mal olmuş, bölgedeki coğrafyanın bile değişmesine neden olmuştu.

1861 depremi yıkıcı bir tsunaminin de oluşmasına neden olmuş, tsunami 500 kilometreden geniş kıyı hattını vurmuştu.

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