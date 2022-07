Dünyanın en şanslı adamlarından biri: Bill Morgan! Ölüme çelme attı, piyangoyu iki kez kazandı...

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşan ve şimdilerde 60'lı yaşlarında olan Bill Morgan için 'Dünyanın en şanslı inanlarından birisi' diyebiliriz. Kamyon şoförü olarak geçimini sağlayan adamın hayatı geçirdiği bir trafik kazası sonrası kimsenin inanamayacağı büyük sürprizlere sahne oldu.

KORKUNÇ TRAFİK KAZASI: 14 DAKİKA ÖLÜ KALDI

1998 yılında 37 yaşındayken ciddi bir trafik kazası geçiren Bill, tıbbi olarak 14 dakika ölü kaldı. Doktorlar onu hayata döndürmeyi başarsa da 15 gün boyunca komada kaldı ve daha sonra ciddi bir kalp krizi geçirdi.

Yaşadığı korkunç olaylara rağmen iyileşen adamın hayatı hastaneden taburcu olduktan sonra tamamen değişti.

HASTANE ÇIKIŞI KAZI KAZAN OYNADI, TOYOTA COROLLA KAZANDI

Ölüme adeta çelme atan Bill, bunun bir işaret olduğunu düşünerek şansını denemek istedi ve bir kazı-kazan kartı aldı. Karta attığı çizikler sonrası 17 bin Sterlin değerinde bir Toyota Corolla kazandığını gören adam hayretler içeresinde kalsa da bu onu kucaklayan şansın sadece ilk göstergesiydi.



Bill Morgan'ın ölümden dönüşü ve kazandığı piyango doğal olarak Avustralya'da ilgi odağı oldu. Yerel haber ekipleri şans olaylarını ele almak istedikleri haberleri için adama ulaştı.

Haber ekiplerinin kameraları önünde piyangoyu kazandığı anı canlandırmak isteyen Bill, eline bir kazı-kazan kartı daha aldı ve kartı kazıdıktan sonra gözlerine inanamadı.



Bir piyango daha kazanmıştı. Üstelik bu seferki miktar diğerini gölgede bırakır cinstendi.





In 1999, a 37-year-old Australian truck driver won $250K in the lottery when he was asked to re-enact his first win pic.twitter.com/Dhobsh8Cy0