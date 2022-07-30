Havada panik! Okyanusun üzerinde U dönüşü yaptılar...

Haberin Devamı

Pazar günü ABD'nin New York kentinde yer alan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Gana'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na varması planlanan uçağın yolculuğu hem uçuş ekibi hem de yolcular için kabusa dönüştü.

OKYANUSUN ÜZERİNDE U DÖNÜŞÜ

Newsweek'te ye alan habere göre Delta Havayolları'na ait uçak sorunsuz bir şekilde kalktıktan sonra uçağın pilotu tam Atlantik Okyanusu üzerindeyken yakıtla ilgili bir problemleri olduğunu fark etti ve U dönüşü yaparak John F. Kennedy havalimanına geri döndü.



Uçağın New York'a sorunsuz bir şekilde indiğini açıklayan Delta sözcüsü uçağın uçuş sırasındaki bir yakıt dengesizliği nedeni ile havalimanına geri döndüğünü açıkladı.



Boeing'e göre yakıt dengesizliği, uçak kanatlarındaki sol ve sağ yakıt depoları arasındaki yakıt miktarının eşit olmaması nedeni ile ortaya çıkıyor.

Haberin Devamı

"PİLOT KORİDORA GELDİ CAMDAN DIŞARI BAKTI"

Havada büyük panik yaşayan yolcular arasında beş milyonu aşkın abonesi olan bir YouTuber olan Arieh Smith vardı. Smith olay anlarını anlattığı Youtube videosunda, "Kaptan koridora geldi camdan uçak kanatlarına baktı." diyerek daha sonra pilotun yolculara geri dönmek zorunda olduklarını açıkladığını belirtti.



YouTuber Arieh Smith

"ÖLECEĞİMİZİ SANDIM, HIÇKIRARAK AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Yaşadığı tecrübeyi 'Hayatımın en kötü günü' sözleri ile özetleyen Smith Insider'a yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse çok korktum. Karıma mesaj atıp oturduğum yerde hıçkırarak ağlamaya başladım. Öleceğimizi düşündüm" dedi.

"YOLCULARIN NE KADAR ÇILDIRDIĞININ FARKINDA DEĞİLLERDİ"

Smith kaptanın gelip camı kontrol etmesi sonrası uçakta seslerin yükselmeye başladığını anlattı ve " Mürettebat bizim ne kadar çıldırdığımızın farkında değildi" dedi.

Haberin Devamı

Havayolu şirketi, Smith'in de aralarında bulunduğu yolcuların ertesi gün Gana'ya uçmaları için başka bir uçuş ayarladı, ancak Smith tekrar seyahat edemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek yolculuğunu iptal etti ve evine gitti.