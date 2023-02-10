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En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

Güncelleme Tarihi:

#TÜRKİYE#DEPREM#YARDIM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 10:45

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken dünya çapında yardım kampanyaları da devam ediyor. Bugün sosyal medyaya düşen ve büyük beğeni toplayan bir görüntüde arama kurtarma ekibindeki Alman bir görevlinin depremzedeyi rahatlatmak için Türkçe konuştuğu görüldü.

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Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım ağıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hali hazırda, bugün itibariyle Türkiye’de 60 ülkeden 6 bin 810 arama-kurtarma ve sağlık personelinin görev yaptığını vurgulayarak 2 bin 518 uluslararası kurtarıcının Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini ifade etti. 

DEPREMZEDEYE TÜRKÇE SESLENDİ: ZEYNEP HANIM KORKMA

Almanya'dan gelen arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş'taki çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde arama kurtarma ekibindeki bir görevlinin depremzedeyi rahatlatmak için Türkçe konuştuğu görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen videoda, destek ekibinden bir kişi öğrendiği bir kaç kelime ile enkaz altındaki kadına sesleniyor ve "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma!" diyor.

En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

"BAZEN SESSİZLİK DAHA YÜKSEK SESLE KONUŞUR"

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Avrupa Komisyonu, Sivil Koruma ve İnsani Yardım resmi sosyal medya hesabından Adana’daki arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili videolu paylaşım yapıldı. Paylaşılan görüntüde Bulgar arama kurtarma ekibinin yerel yetkililerle birlikte arama kurtarma çalışması yaptığı ve bu sırada enkaz altındakilerin sesinin duyulabilmesi için bölgede bulunanların tamamen sessizlik içinde kalıp çıt bile çıkarmadan beklediği görüldü.

Yapılan paylaşımda ise, “Bazen sessizlik kelimelerden daha yüksek sesle konuşur… Dün, Türkiye, Adana’daki insanlar, acil durum ekiplerinin enkaz altında hayatta kalanların nerede olduğunu duyabilmesi için sessiz kaldı. Hayat kurtaran çalışmaları için Bulgar kurtarma ekibine teşekkür ederiz. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor” denildi.

En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

WASHİNGTON'DA TOPLANAN YARDIM 100 TONU AŞTI

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 3 gün önce başlayan yardım kampanyasına Amerikalıların yanı sıra diğer milletlerden de katılım büyük oldu. Depremzedeler için büyükelçilik binasına getirilen kışlık giysiler, mamalar ve diğer yardım malzemeleri paketlendikten sonra tırlara yüklenerek Türk Hava Yollarına ait uçağa yüklenmek üzere havaalanına gönderildi. Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, toplanan yardımlar 100 tonu aştı. Washington'da bulunan diğer ülkelerin diplomatik misyonları da yardım kampanyasına katıldı.

Virginia Müslüman Derneği Temsilcisi Aziza Ebrahem, "Orada sıcak tutan giysilere ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle bugün hem Suriye'ye hem de Türkiye'ye gönderilmek üzere kalın giysiler getirdik" diye konuştu. Büyükelçiliğe yardıma gelen Afgan Hasib Ahmed de, "Afganlar ve Türkler kardeş milletlerdir. Biz biriz ve bu zorluğu birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

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AZERBAYCAN'DAN YENİ İNSANİ YARDIM

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, kış hava şartları sebebiyle depremzedeler için 200 çadır ve 183 ısıtıcı içeren insani yardımın yola çıktığını duyurdu.

Depremlerin ilk gününden itibaren arama-kurtarma ve sağlık personelinden oluşan ekipleri Türkiye’ye konuşlandıran Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, sahra hastanesi dahil insani yardımlarına devam ediyor. Bakanlık, dün akşam kış şartlarında depremzedelere yardımcı olması için 200 çadır ve 183 ısıtıcı içeren ilave insani yardımın yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, ayrıca Azerbaycan arama-kurtarma ekiplerinin dün itibariyle 44 kişiyi enkaz altından sağ çıkarttığını ifade etti.

En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

ABD: DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği rutin basın toplantısında Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de etki gösteren depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ABD'nin deprem bölgesine yönelik desteğini nasıl sürdürebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bilgisini paylaşan Price, 200 kişilik bir ABD afet yardım ekibinin deprem bölgesinde olduğunu, ayrıca özel ekipmanlarla donatılmış deneyimli personelden oluşan iki kurtarma ekibinin de ilk yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarla birlikte bölgeye destek sağladığını vurguladı. Price, ekiplerin ilk yardım ve lojistik uzmanları, mühendisler ve tıp profesyonellerini içerdiğini de sözlerine ekledi.

En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

MACAR EKİP 1.5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARDI

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Macaristan’dan gelen Pest kenti arama-kurtarma ekibi 7 Şubat’ta Hatay’a gelerek çalışmalara başlamıştı. Ekip bugün bir anne ve bebeğini enkaz altından canlı çıkardı.

Pest kenti ekibinin dün çıkartılan 1.5 yaşındaki küçük çocuk dahil olmak üzere enkaz altında kalanları kurtarma anları kameralara yansıdı. 

İSPANYOL EKİPTEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Zamanla yarışan, dinlenmeye ve ihtiyaç gidermeye vakitleri olmayan İspanya’nın Bomberos GIRECAN arama-kurtarma ekibi, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pideyi paylaşarak “Bu yiyecekleri götürmemiz için yolda bizi adeta durdurdular... kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar... bütün halk acil durum ekipleri oldu. Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz” mesajını Twitter’da paylaştı.

Paylaşım yaklaşık 8 milyon görüntülenirken İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği ise paylaşıma “Efsanevi Türk misafirperverliği, yürekten” notunu düştü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise “Afiyet olsun. Kan olsun, can olsun, güç kuvvet olsun” tarzında yorumlar yaptı.

En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

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#TÜRKİYE#DEPREM#YARDIM

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En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

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