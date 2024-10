Dünyaca ünlü solistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Haberin Devamı

Efsanevi müzik grubu Pink Floyd'un kurucusu ve solisti Roger Waters, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yıl dönümüne özel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu paylaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen teşekküre yanıt geldi.

Efsanevi müzik grubunun solisti Waters yaptığı açıklamada, “Size ve Türkiye halkına, Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz, teşekkür ederiz. Yaptığınız film mükemmel, şefkatli, güzel ve gerçek ve 2040 yılında da hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Gazze ile ilgili videoyu X hesabından paylaştığı için Roger Waters'a teşekkür etmişti.

FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söylemişti.

Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz.” demişti.

Waters, “Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim.” diye konuşmuştu.