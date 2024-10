Son dakika...Hamas lideri Yahya Sinwar öldürüldü iddiası! Hamas: İsrail algı yapıyor

İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Gazze'de öldürüldüğünü iddia ederken, IDF yaptığı açıklamada, Sinwar'ın ölüp ölmediğinin kontrol edildiğini duyurdu.



İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada "Gazze'deki operasyonlar sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Birinin Yahya Sinwar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada kimlikler henüz doğrulanamıyor" denildi. Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği bölgede rehinelerin varlığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.



Yahya Sinwar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine gelmişti.





During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



In the building where the terrorists were eliminated, there…