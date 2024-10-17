Son dakika...Hamas lideri Yahya Sinwar öldürüldü iddiası! Hamas: İsrail algı yapıyor

Almanya, soykırımla yargılanan İsrail'e verilecek silahlar için güvence istediğini kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını itiraf etti.Baerbock, "Federal hükümet olarak bu doğrultuda yasalara uymakla yükümlüyüz. Bu da, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.Bunu Federal Meclis’te ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptıkları açıklamada da açıkça belirtiklerini ifade eden Baerbock, her (silah) talebinin incelendiğini belirtti.



Baerbock,"Taleplere, yasalarımıza ve düzenlemelerimize göre inceleme yapılır. Bu uluslararası insancıl hukuk konusunda taahhütlerin olması gerektiği anlamına da gelir. Şimdi bu söz son meseleler için verildi. Bu doğrultuda Başbakan da, o zaman bu noktada başka (silahlar için) onayların yapılacağını açıkça belirtti." diye konuştu.



Amerikalı ve İngiliz ortaklar gibi Almanya’nın da her zaman insani konuların üzerinde durduğunu savunan Baerbock, “Biliyorsunuz, ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, tam da aynı konuda uluslararası insancıl hukuka ilişkin bir mektup yazdı. Size soruyorum, onlara artık İsrail'in ve meşru müdafaasının desteklemediklerini mi isnat ediyorsunuz? " ifadelerini kullandı.



Baerbock, kendilerine gelen her başvurunun incelendiğini yineleyerek, "Söylediğim gibi, sizin de az önce teyit ettiğiniz üzere, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi sağlanmalıdır. Şimdi son talepler için aynı şeyi içeren bir mektup var. Bu mektubun (gelmesinin) uzun sürmesini bana değil başkalarına sormanız lazım." dedi.