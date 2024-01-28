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Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosuna çorba fırlattılar

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#Mona Lisa#Paris#Çorba
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 15:04

2 aktivist, Paris’teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı.

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı.

Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti. Saldırının ardından kurşungeçirmez bir camla korunan tablo, herhangi bir zarar görmedi.

BİRÇOK KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Mona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşun geçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı.

Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı .Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.

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#Mona Lisa#Paris#Çorba

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