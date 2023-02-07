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TÃ¼rkiye dÃ¼n sabah saat 04:17'de KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinde meydana gelen 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan ilÃ§esinde meydana gelen 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iki bÃ¼yÃ¼k depremle sarsÄ±ldÄ±

En az 10 ili etkileyen depremlerin ardÄ±ndan ekiplerin bÃ¶lgedeki yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile 7 gÃ¼n sÃ¼re ile 'milli yas' ilan edildiÄŸini duyurdu.



DÃœNYA GAZETELERÄ° BÄ°RÄ°NCÄ° SAYFALARINDAN DUYURDU



TÃ¼rkiye'ye dÃ¼nyadan peÅŸ peÅŸe taziye ve destek mesajlarÄ± gelirken dÃ¼nya basÄ±nÄ± en az 10 ili etkileyen depremleri ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdu.



Gazeteler enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kullanÄ±rken depremin son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sarsÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.



SON 100 YILIN EN GÃœÃ‡LÃœ SARSINTILARI

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The Guardian gazetesi birinci sayfasÄ±nda DiyarbakÄ±r'da enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lan bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullandÄ±.

Haberi "TÃ¼rkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce Ã¶lÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyuran gazete depremin son 100 yÄ±lÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ sarsÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.



Times gazetesi de birinci sayfasÄ±nda DiyarbakÄ±r'daki aynÄ± fotoÄŸrafÄ± kullandÄ±.

Gazete "Dev deprem, binlerce kiÅŸiyi uykusunda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyurduÄŸu haberinde TÃ¼rkiye ve Suriye'deki Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini ve dÃ¼nya genelinden yardÄ±m Ã¶nerilerinin yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



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Financial Times gazetesi, TÃ¼rkiye'deki depremleridiye duyurdu ve neredeyse son 100 yÄ±ldaki en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afetin Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki mahalleleri ve Suriye'nin kuzeyini yerle bir ettiÄŸini belirtti.Daily Telegraph gazetesi manÅŸetinde Hatay'da enkazdan Ã§Ä±kartÄ±lan bir gencin fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullandÄ± ve TÃ¼rkiye'de 100 yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k depremde binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini yazdÄ±.Â

"Onlara yardÄ±m edin" manÅŸetiyle Ã§Ä±kan Sun gazetesi, enkaz altÄ±nda kalan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan korkulduÄŸunu belirtti.



Gazete ayrÄ±ca, depremzedelere bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve okuyucularÄ±ndan kampanyalarÄ±na destek olmasÄ±nÄ± istedi.

Daily Mirror gazetesi birinci sayfasÄ±nda, enkaz altÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan bir Ã§ocuÄŸun fotoÄŸrafÄ±yla birlikteÂ Â "DehÅŸetin iÃ§inde bir umut anÄ±"baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Gazete TÃ¼rkiye ve Suriye'nin yÄ±kÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zlerce binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saÄŸ kurtulanlarÄ± bulmak iÃ§in zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â