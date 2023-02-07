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Türkiye'nin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular! Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler için yardÄ±m kampanyasÄ±...

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#Deprem#Dünya BasÄ±nÄ±#KahramanmaraÅŸ
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 07, 2023 08:31

DÃ¼nya gazeteleri dÃ¼n TÃ¼rkiye'de meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremleri bugÃ¼n birinci sayfalarÄ±ndan duyurdu. Gazeteler depremin son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afeti olduÄŸuna dikkat Ã§ekerken Ä°ngiliz Sun gazetesi TÃ¼rkiye'deki depremzedeler iÃ§in bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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TÃ¼rkiye dÃ¼n sabah saat 04:17'de KahramanmaraÅŸ'Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinde meydana gelen 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan ilÃ§esinde meydana gelen 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iki bÃ¼yÃ¼k depremle sarsÄ±ldÄ±

En az 10 ili etkileyen depremlerin ardÄ±ndan ekiplerin bÃ¶lgedeki yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile 7 gÃ¼n sÃ¼re ile 'milli yas' ilan edildiÄŸini duyurdu.

DÃœNYA GAZETELERÄ° BÄ°RÄ°NCÄ° SAYFALARINDAN DUYURDU

TÃ¼rkiye'ye dÃ¼nyadan peÅŸ peÅŸe taziye ve destek mesajlarÄ± gelirken dÃ¼nya basÄ±nÄ± en az 10 ili etkileyen depremleri ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdu.

Gazeteler enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kullanÄ±rken depremin son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sarsÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

SON 100 YILIN EN GÃœÃ‡LÃœ SARSINTILARI

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The Guardian gazetesi birinci sayfasÄ±nda DiyarbakÄ±r'da enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lan bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullandÄ±.

Haberi "TÃ¼rkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce Ã¶lÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyuran gazete depremin son 100 yÄ±lÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ sarsÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Times gazetesi de birinci sayfasÄ±nda DiyarbakÄ±r'daki aynÄ± fotoÄŸrafÄ± kullandÄ±.

Gazete "Dev deprem, binlerce kiÅŸiyi uykusunda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyurduÄŸu haberinde TÃ¼rkiye ve Suriye'deki Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini ve dÃ¼nya genelinden yardÄ±m Ã¶nerilerinin yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Financial Times gazetesi, TÃ¼rkiye'deki depremleri 'son 84 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k depremi' diye duyurdu ve neredeyse son 100 yÄ±ldaki en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afetin Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki mahalleleri ve Suriye'nin kuzeyini yerle bir ettiÄŸini belirtti.
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...
Daily Telegraph gazetesi manÅŸetinde Hatay'da enkazdan Ã§Ä±kartÄ±lan bir gencin fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullandÄ± ve TÃ¼rkiye'de 100 yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k depremde binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini yazdÄ±.Â
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

SUN GAZETESÄ°NDEN DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI

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"Onlara yardÄ±m edin" manÅŸetiyle Ã§Ä±kan Sun gazetesi, enkaz altÄ±nda kalan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan korkulduÄŸunu belirtti.

Gazete ayrÄ±ca, depremzedelere bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve okuyucularÄ±ndan kampanyalarÄ±na destek olmasÄ±nÄ± istedi.

TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

DEHÅžETÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE BÄ°R UMUT ANI

Daily Mirror gazetesi birinci sayfasÄ±nda, enkaz altÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan bir Ã§ocuÄŸun fotoÄŸrafÄ±yla birlikteÂ Â "DehÅŸetin iÃ§inde bir umut anÄ±"baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Gazete TÃ¼rkiye ve Suriye'nin yÄ±kÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zlerce binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, saÄŸ kurtulanlarÄ± bulmak iÃ§in zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Metro, TÃ¼rkiye binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iki bÃ¼yÃ¼k depremin ardÄ±ndan Ã§Ã¶ken bir binanÄ±n enkazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan bir Ã§ocuÄŸun fotoÄŸrafÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Daily Express gazetesi, TÃ¼rkiye'nin enkaz altÄ±nda kalan insanlarÄ± kurtarmak iÃ§in zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi haberinde 'deprem korkusu' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

ABD GAZETELERÄ° CANLI TAKÄ°P EDÄ°YOR

Amerikan Washington Post gazetesi TÃ¼rkiye'deki depremi aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± blogdan takip ederken, kurtarma ekiplerinin soÄŸuk hava ÅŸartlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirtti ve depremzedelere nasÄ±l yardÄ±mcÄ± olunabileceÄŸi, nerelere baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±labileceÄŸi konusunda detaylÄ± bir haber yayÄ±nladÄ±.Â Â
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Wall Street Journal gazetesi de depremdeki geliÅŸmeleri canlÄ± olarak takip ederken depremin son 10 yÄ±lÄ±n en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l depremi olabileceÄŸini belirtti.
TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

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TÃ¼rkiyenin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ±...

Türkiye'nin acÄ±sÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±ndan duyurdular! Ä°ngiliz gazeteden depremzedeler için yardÄ±m kampanyasÄ±...

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