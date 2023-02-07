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Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 1444 kişi kişi hayatını kaybetti

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#Deprem#Suriye#Dünya
Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 1444 kişi kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 08:12

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye'de de büyük bir yıkıma yol açtı. Suriye'de toplamda deprem yüzünden en az 1444 kişi hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta dün yerel saatle 04:17'de, 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle en az 1444 kişi kişi hayatını kaybetti.

Şam yönetimi ve ülkenin kuzeybatısındaki kurtarma görevlilerinin verdiği bilgilere göre 3500 civarında kişi de yaralandı.

Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 1444 kişi kişi hayatını kaybetti

Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Bereliler, muhalefetin denetimindeki bölgeler için, "Ölü ve yaralı sayısı artabilir. Çünkü enkaz altında kalan aileler var. Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, birçok kentte kurtarma ekiplerinin şiddetli yağmurun altında enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

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Ülkede muhalefetin denetimindeki bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor.

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Çoğu savaş nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden göç eden bu kişilerin büyük bölümü bombardımanlarda büyük oranda yıkılan binalarda yaşıyor.

Yardım kuruluşları, sağlık hizmeti verilen bazı binalar ve hastanelerin yaralıların tedavisi için boşaltıldığını söylüyor.

Başkent Şam'da da 40 saniye süren depremde insanların geceyi sokakta geçirdiği haber veriliyor.

Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 1444 kişi kişi hayatını kaybetti

Suriye Arap Kızılayı uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Kuruluşun iletişim sözcüsü Rahaf Aboud, CNN Televizyonu'na "Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan büyük yıkıma yol açan bu depremde bize destek olmasını, çadır, gıda ve sağlık malzemesi gönderilmesini istiyoruz" dedi.

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