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Dünya Türkiye'deki seçime kilitlendi! Kılıçdaroğlu HDP'ye ne teklif edecek?

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Erdoğan#Türkiye
Dünya Türkiyedeki seçime kilitlendi Kılıçdaroğlu HDPye ne teklif edecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalaması sonrası dünyada tüm gözler Türkiye'ye çevrildi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. AK Parti'den milletvekili olmak için başvuru yapacak adayların öncelikle depremzedeler için AFAD'a yardım bağışı yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca müziksiz bir seçim kampanyası gerçekleştireceklerini açıkladı. 

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile Türkiye resmen seçim sürecine girerken, dünyada gözler Türkiye'ye çevrildi...

Kendileri de bu sene seçim sürecine hazırlanan Yunan gazeteleri 'Türkiye'de seçim için geri sayım başladı' başlığı ile duyurdukları haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. 

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"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK" 

Kathimerini gazetesi Erdoğan'ın attığı imza ile seçim sürecinin resmen başladığını yazdı ve haberinde 6'lı masanın sancılı bir süreç sonrası aday çıkardığına dikkat çekti.  

Dünya Türkiyedeki seçime kilitlendi Kılıçdaroğlu HDPye ne teklif edecek

Protothema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kaybedecek zamanımız yok' sözlerini manşetine taşırken seçim takviminin ayrıntılarını okuyucuları ile paylaştı.

Capital.gr haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerine odaklanacağını ve kampanyasında müzik kullanmayacağına dikkat çekti. 

"ERDOĞAN'IN ARKASINDA HALA CİDDİ BİR HALK DESTEĞİ VAR" 

Aljazeera Türkiye'de seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini duyurduğu haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'den beri görevde olduğunu ve 2014 yılından beri cumhurbaşkanı olduğunu belirtti. 

Erdoğan'ın arkasında hala ciddi bir halk desteği olduğunu belirten Aljazeera, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'inmuhalefetin ortak adayı olan Kılıçdaroğlu ile ilgili endişeleri olduğunu belirtse de daha sonra desteğini açıkladığını yazdı. 

"SON YILLARIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ OLABİLİR" 

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post, Türkiye'deki seçimin 'son yılların en önemli seçimi' olabileceğini yazdı ve 6'lı masanın destekçilerini hayal kırıklığına uğratan bir aylık belirsizliğini sona erdirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini belirtti. 

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Washington Post ayrıca Erdoğan'ın seçim kampanyasını depremin etkilediği illerin yeniden inşasına dayandıracağının sinyalini verdiğini yazdı.

Dünya Türkiyedeki seçime kilitlendi Kılıçdaroğlu HDPye ne teklif edecek

 CUMHUR İTTİFAKI ANKETLERDE ÖNDE

Amerikan Politico dergisi Erdoğan'ın resmi seçim tarihini belirlediğini duyurduğu haberinde seçimin planlanandan bir ay önce yapılacağını vurguladı ve Erdoğan'ın 14 Mayıs’ı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki "yıkımın izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek" istediğini yazdı. 

Politico seçime ilişkin başka bir analizinde, depremden sonra yapılan anketlerin Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nı 7 puan önde olduğuna dikkat çekti. 

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"MUHALEFET DAĞILMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ" 

Washington merkezli Al-Monitor Haber sitesi, 6'lı masanın aday belirlemeden önce yaşadığı sürtüşmeye dikkat çektive muhalefetin dağılmanın eşiğinden döndüğünü yazdı. 

Erdoğan'ın sık sık koalisyon hükümetlerinin neden olduğu siyasi krizlere ve istikrarsızlığa atıfta bulunduğunu belirten haber sitesi, muhalefetin halinin Erdoğan'a istediği mühimmatı verdiğini öne sürdü.

Dünya Türkiyedeki seçime kilitlendi Kılıçdaroğlu HDPye ne teklif edecek

Türkiye'deki seçimi 'tarihin en önemli seçimi' olarak değerlendiren Deutsche Welle, Türk halkının Erdoğan ve 6'lı masa adayı arasında keskin bir karar vermek zorunda olduğunu yazdı. 

Erdoğan'ın bir saygı göstergesi olarak seçim kampanyasında müzik kullanmayacağını belirten DW, AK Parti'den aday olacak kişilerin deprem bölgesine bağış yapacağını yazdı. 

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KILIÇDAROĞLU HDP'YE NE TEKLİF EDECEK? 

France 24 TÜRKİYE'deki seçimlere ilişkin haberinde muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ın zıt kutuplusu' olduğunu belirtti.

Dünya Türkiyedeki seçime kilitlendi Kılıçdaroğlu HDPye ne teklif edecek

Kılıçdaroğlu'nun koalisyon içindeki pek çok kişi tarafından 'karizması olmadığı' için eleştirildiğini yazan Fransız yayın kuruluşu, haberinde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Didier Billion'un görüşlerine yer verdi. Billion açıklamasında "Bazılarının karizma eksikliği olarak gördüğü şey, kampanya sırasında bir değere dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

France 24'e konuşan araştırmacı Aurelien Denizeau ise HDP'nin oylarının seçimde belirleyici bir rol oynayacağını savundu. HDP'nin 6'lı masaya vereceği desteğin elde edeceği garantilere bağlı olduğunu iddia eden Denizeau, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye teklifinin merak konusu olduğunu belirtti.

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