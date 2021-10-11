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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' önerisi

#Koronavirüs#Sinovac Aşısı#Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütünden Sinovac önerisi

DSÖ'nün aşı danışmanları, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşısı ile tam olarak aşılanmış 60 yaş üzeri kişilere üçüncü bir Covid-19 aşısı dozu teklif edilmesini tavsiye etti.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle üçüncü doz  aşı teklif  edilmesi gerektiğini belirtti. 

70 yaş üstüne üçüncü aşı önerisi

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FARKLI BİR AŞI DA OLABİLİR

İki aşının Latin Amerika'da zamanla iyi performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık  3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiye etti. Danışmanlar ayrıca müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

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60 YAŞ ALTINDA DA ETKİLİ

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada Sinovac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu ancak yan etkilerle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti

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#Koronavirüs#Sinovac Aşısı#Dünya Sağlık Örgütü