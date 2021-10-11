Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Sinovac' önerisi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle üçüncü doz aşı teklif edilmesi gerektiğini belirtti.

FARKLI BİR AŞI DA OLABİLİR



İki aşının Latin Amerika'da zamanla iyi performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık 3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiye etti. Danışmanlar ayrıca müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

60 YAŞ ALTINDA DA ETKİLİ



Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada Sinovac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu ancak yan etkilerle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti







