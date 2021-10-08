70 yaş üstüne üçüncü aşı önerisi!

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BAĞIŞIKLIK sistemi zayıf olan genç insanların da üçüncü aşıyı olabileceklerini belirten STIKO Başkanı, ayrıca daha önce sadece Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin de, bu aşıların koruyucu etkisinin kısa zaman içinde azalması nedeniyle güçlendirici farklı bir mRNA bazlı korona aşısıyla üçüncü kez yaptırabileceklerini dile getirdi. Aynı zamanda sağlık kurumlarında çalışan görevlilerin de daha iyi koruyuculuk kazanmak üzere üçüncü aşıyı olabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.

VAKALAR ARTIYOR

Öte yandan Almanya’da güncel korona vakaları hakkında paylaşımlarda bulunan Robert-Koch Enstitüsü’nün (RKI) yeni verilerine son 24 saat içerisinde toplam 10 bin 429 korona vakası tespit edildi. Aynı zaman dilimi içerisinde 86 kişi korona nedeniyle yaşamını yitirirken, haftalık insidans değeri artarak 63.8’e çıktı.

RKI tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya’da 54 milyondan fazla insan komple aşı oldu. Pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam 4 milyon 293 bin 807 korona vakası kayıtlara geçerken, 94 bin 113 kişi de yaşamını yitirdi. Resmi olarak yaklaşık 125 bin 400 aktif korona vakası bulunurken, 1357 korona hastasının kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, ağır hasta olan 783 kişinin ise entübe edildiği belirtildi.