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Dünya Rusya'dan görüntüler ile sarsıldı... Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var! İşte ilk görüntüler

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#Rusya#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 12:51

Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. Ülke basınında yer alan haberlerde kaza nedeniyle çok sayıda ölü olduğu bilgisine de yer verildi.

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Rusya'nın RAI Novosti haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü söyledi.

Ajans ayrıca uçakta 65 Ukraynalı savaş esirinin yanı sıra altı mürettebat ve üç yolcunun bulunduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

BBC'de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel saatle 11:00 (08:00 GMT) civarında Yablonovo köyü yakınlarında düşen bir uçağın ardından patlama meydana geldiği görülüyor.

Dünya Rusyadan görüntüler ile sarsıldı... Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var İşte ilk görüntüler

Rusya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'in kazadan haberdar olduğunu ancak ayrıntılara girmeyi reddettiğini söyledi.

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Belgorod Valisi ise Vyacheslav Gladkov, askeri uçağın kazasının bölgesel başkentin kuzeydoğusundaki Korochansky bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Rus kolluk kuvvetleriyle bağlantıları olan Telegram haber kanalları uçaktaki herkesin öldürüldüğünü bildirmişti.

Dünya Rusyadan görüntüler ile sarsıldı... Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var İşte ilk görüntüler

Ancak yaşanan can kayıpları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Savunma Bakanlığı, yetkililerin kazanın nedenini araştırdığını ve özel bir askeri komisyonun kaza mahalline doğru yola çıktığını söyledi.

KAZADAN 1 SAAT ÖNCE ROKET SALDIRISI ALARMI VERİLMİŞTİ

Kazadan yaklaşık bir saat önce roket saldırısı alarmı duyulmuştu. Bu da uçağın bir roket ile vurulmuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ancak ne Rus ne de Ukrayna tarafından bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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#Rusya#Uçak Kazası#Dünya

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