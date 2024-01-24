Dünya Rusya'dan görüntüler ile sarsıldı... Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var! İşte ilk görüntüler

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Rusya'nın RAI Novosti haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü söyledi.

Ajans ayrıca uçakta 65 Ukraynalı savaş esirinin yanı sıra altı mürettebat ve üç yolcunun bulunduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

BBC'de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel saatle 11:00 (08:00 GMT) civarında Yablonovo köyü yakınlarında düşen bir uçağın ardından patlama meydana geldiği görülüyor.

Rusya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'in kazadan haberdar olduğunu ancak ayrıntılara girmeyi reddettiğini söyledi.

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Belgorod Valisi ise Vyacheslav Gladkov, askeri uçağın kazasının bölgesel başkentin kuzeydoğusundaki Korochansky bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Rus kolluk kuvvetleriyle bağlantıları olan Telegram haber kanalları uçaktaki herkesin öldürüldüğünü bildirmişti.

Ancak yaşanan can kayıpları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Savunma Bakanlığı, yetkililerin kazanın nedenini araştırdığını ve özel bir askeri komisyonun kaza mahalline doğru yola çıktığını söyledi.

KAZADAN 1 SAAT ÖNCE ROKET SALDIRISI ALARMI VERİLMİŞTİ

Kazadan yaklaşık bir saat önce roket saldırısı alarmı duyulmuştu. Bu da uçağın bir roket ile vurulmuş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ancak ne Rus ne de Ukrayna tarafından bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.