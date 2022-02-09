Dünya ‘Rus usulü diyalogu’ konuşuyor: Macron’un masa sınavı

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UKRAYNA krizine çözüm için diplomasi turuna çıkan Macron’un önceki gün Moskova’da görüşme için oturtulduğu meşe ağacından yapılma beyaz, lake masa; Rusya lideri Vladimir Putin ile arasına 5 metre 70 santimlik ‘sosyal mesafe’ koydu. Öte yandan dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geçen Macron, burada Vladimir Zelenski ile görüşmesinde daha ‘sıcak’ şekilde ağırlandı. Kahverengi, ahşap yuvarlak masada oturan iki lider arasındaki mesafe bir buçuk metreden sadece biraz daha fazlaydı.

SESLERİNİ DUYURAMADILAR

Uluslararası basın ve sosyal medyada, Moskova’daki masanın Batı ile Rusya arasındaki uçurumu sembolize ettiği yorumları yapıldı. Tarihi bir önemi bulunmayan, Kremlin Sarayı’nın 1994-1996 yılları arasındaki restorasyonu sırasında, projeyi yöneten Pavel Boriden tarafından sipariş edilen devasa masa, iki uçtaki liderlerin birbirlerinin sesini duymasını bile imkânsızlaştırdı. Koronavirüs endişesiyle masaya tercüman kabul edilmezken, iki lider birbirlerini, ayrı bir odada bekleyen tercümanların kulaklık vasıtasıyla ilettiği mesajlar yardımıyla duydu. İnternette masayla ilgili çokca esprili paylaşım yapılırken, iki lider arasındaki mesafenin, Donbas sınırındaki rakip Rus ve Ukrayna askerleri arasında bile bulunmadığı yorumları öne çıktı.

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KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Fransız basını da konuya geniş yer verdi. Liberation gazetesi görüşme masasını yılan şeklinde uzatarak, “Rus usulü diyalog” manşeti attı. Fransız Cnews kanalı ise “Yakınlaşmanın devasa masası” başlığını kullandı. Amerikan New York Post gazetesi uzun masayı ‘Senin orada hava nasıl’ sözleri ile tiye aldı. İngiliz Daily Mail zirve haberini ‘Hâlâ aralarında kilometreler var’ başlığı ile okurlarına sundu. Tartışmalar üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Uzun masa herhangi bir siyasi anlam taşımıyor. Tamamen sağlık tedbirleri gereği seçildi” dedi.

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‘ÇÖZÜM İÇİN ZAMAN GEREK’

Bu arada Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Zelenski ile bir araya gelen Macron, görüşmenin ardından bölgede tansiyonu düşürmek için “somut, pratik çözümler gördüğünü” söyledi. Macron “Birkaç saatlik konuşma bu krizi çözmez. İlerlememiz için günler, haftalar ve hatta aylar gerekebilir” ifadelerini kullandı. Macron, Kiev’in ardından, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile üçlü bir zirve gerçekleştirmek üzere Berlin’e geçti. Görüşme öncesi kısa açıklamalarda bulunan Duda, Macron ve Scholz, hedefin Avrupa’da yeni bir savaş yaşanmasının engellemek olduğunu vurguladılar.

UÇAKTA KORONA TESTİ YAPILDI

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Fransa lideri Macron’a peş peşe üç PCR testi ‘negatif’ çıkmasına rağmen Moskova’ya varışında da koronavirüs testi yapıldığı öne sürüldü. Rus Kommersant gazetesinin aktardığına göre Macron, koronavirüs testi sonucu çıkana kadar 40 dakika uçakta bekletildi. Toplantının yapıldığı salonda ise Putin’in arkasına yerleştirilen ve konuğunu hedef alan ‘virüs öldürücü’ cihaz göze çarpıyordu.

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE DE O MASADA GÖRÜŞTÜ

Kremlin bir süredir Rusya Devlet Başkanı Putin’in kabullerinde uzun masayı kullanıyor. Ocak ayında Moskova’ya giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de Putin bu masada görüştü. Ancak o dönemde çevirmenler de aynı masada yer aldığı için oturma düzeninde devasa bir boşluk oluşmadı. Macron ile görüşmede ise tercümanlar uzaktan çeviri yaptığı için masanın büyüklüğü daha bir göze battı. Kremlin, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde bu masayı kullandığını belirtiyor.

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