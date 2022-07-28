Dünya kuraklıkla baş etmeye çalışıyor... Çim sulamak artık yasak

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Yıllardır tekrarlanan, kuraklık ve aşırı sıcakların giderek daha sık ve uzun sürelerle görüleceği uyarılarının ardından iklim değişikliğinin olumsuz etkileri başta güney Avrupa olmak üzere tüm dünyada net şekilde görülüyor. Termometrelerde rekor seviyelerin görüldüğü bu yaz, pek çok ülkede çim sulamaktan araba yıkamaya su kullanımı katı şekilde sınırlandırıldı. İşte öne çıkan uygulamalar:

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ABD: ÇİM YERİNE ÇÖL BİTKİSİ

ABD’de başta California ve Teksas olmak üzere toplam nüfusun 3’te birine karşılık gelen 110 milyon kişinin yaşadığı 12 eyalette hanelerin su kullanımı haftalardır kısıtlanıyor. En yaygın önlem çim sulamaya getirilen süre kısıtlamaları. Los Angeles gibi bazı şehirlerde çimlerin daha az su talep eden çöl bitkileriyle değiştirilmesi teşvik ediliyor. Yüzme havuzlarına buharlaşmayı önlemek için örtü zorunluluğu getirilirken, bazı bölgelerde otomobil yıkamak yasak. İhlal durumunda hanelere su arzı kısılıyor. Hafta başında Massachusetts’in Pembroke kasabasında yangın musluklarından su almak isteyen itfaiyeye bile izin verilmedi.

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İTALYA: SÜS HAVUZLARI KAPANDI

Kuraklıktan en kötü etkilenen ülkelerden İtalya’da turistik Verona ve Milano kentlerinde süs havuzları kapatıldı. Birçok şehirde içme suyunu bahçe sulaması ve otomobil yıkamakta kullanmak yasak. Risotto’nun memleketinde pirinç tarlaları bile kururken, su parklarının da kapatılması gündemde. Altyapının eskidiği ülkede, su şebekesinde yüzde 50’yi bulan kaçak oranı ve düşük su fiyatı tartışma konusu. Uzmanlara göre 2 Euro ile Avrupa’nın en ucuz suyunu tüketen İtalyanlar israfta birinci sırada.

FRANSA: ARABA YIKAMAK YASAK

Ortalamadan yüzde 45 daha az yağış alan Fransa’nın neredeyse tümünde bahçe bitkileri ve çimlerin sulanması sıkı kurallara bağlandı. İçme suyu ile otomobil yıkamak yasaklanırken, israfa karşı denetimler sıkılaştırıldı.

İSVİÇRE: AĞIR PARA CEZALARI

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Karlı dağ manzaralarıyla ünlü İsviçre’de içme suyunun bahçe sulamak, araba yıkamak veya yüzme havuzlarını doldurmak için kullanımına 10 bin Frank’a kadar para cezası getirildi. Benzer şekilde kayak merkezleriyle ünlü Slovenya’da halka açık çeşmelerin suyu kesildi, parklarda çim sulamaya ara verildi.

SUSUZLUK ALARM VERDİ

* Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunması nedeniyle dünya gıda güvenliği tehlikeye girerken kuraklığın da gıda arzında daralmaya neden olmasından endişe duyuluyor.

* İtalya’nın kuzeyindeki beş bölgede kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülkenin verimli Po Ovası, bu yıl karın az düşmesi ve yağış azlığından kuruma noktasına geldi. Ülkenin risotto pirinçlerinin üretildiği Po Ovası’nda rekoltenin yüzde 30-40 düşmesi bekleniyor.

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* İspanya’yı da kuraklık vurdu bu nedenle zeytinyağı üretiminde ciddi düşüş bekleniyor. Sulanmayan zeytinliklerde ortalamaya göre yüzde 25, sulanan arazilerde ise yüzde 50-60 verim öngörülüyor.

* İspanyol tarım uzmanı Juan Carlos Hervas, “Zeytin ağaçları, su kıtlığına dayanıklıdır. Ancak aşırı kuraklık olduğunda hayatta kalma mekanizmalarını aktive ederler. Ölmezler ama ürün vermezler” yorumunda bulundu.

* Suriye, Lübnan gibi ülkeler yüzyılların en kurak döneminden geçerken, yeraltı sularında azalırken, çölleşmeyle kum fırtınalarını daha yaygın hale geliyor. İklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağış, dolu gibi ekstrem hava şartları da gıda üretimini olumsuz etkiliyor.