Yunanistan AİHM kararına aldırış etmedi...11 gün sonra Türkiye’ye geri ittiler

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‘İnsan Hakları 360’ ve ‘Sığınmacılar için Yunan Komitesi’ adlı sivil toplum örgütleri, aralarında 3 hamile, 12 çocuk ve bir yaşlı kadının bulunduğu 50 sığınmacının Türkiye’ye geri itildiklerini açıkladı. Açıklamada, sığınmacıların sıcak ve rutubetli bir havada, 11 gün süreyle aç ve susuz bırakıldıkları, kendilerine hiçbir tıbbi yardım da yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca, Yunan güvenlik unsurları tarafından yakalanmaları ve mahsur bırakıldıkları adacığa götürülmeleri sırasında, 3 sığınmacının hayatını kaybettiğine dair ihbarlar bulunduğu da vurgulandı.

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NEHRE BIRAKTILAR

Yunan ‘Efsyn’ gazetesi ise Yunanistan güvenlik unsurlarının geçen pazartesi gecesi Meriç Nehri’nin Yunan tarafında kalan adacığa giderek topladıkları sığınmacıları, salı sabahı erken saatlerde sandallara bindirip, Meriç Nehri’nin ortasına kadar götürdüklerini yazdı. Gazete, Yunan güvenlik unsurlarının ardından nehrin Türk kıyısına doğru yüzmeleri için sığınmacıları zorla sandallardan indirdiklerini belirtti.





ÜÇ CAN KAYBI

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Söz konusu 2 sivil toplum örgütüne yapılan ihbarlara göre 14 Temmuz’da Meriç’ten Yunanistan’a geçen sığınmacıları bekleyen polis ve komando kıyafetli Yunan unsurları, hiçbir şey söylemeden ve kadın çocuk ayrımı yapmaksızın herkesi dövmeye başlamıştı. Sığınmacılardan biri, aralarında Arapça konuşan bazı kişilerin de bulunduğu Yunan güvenlik unsurlarından yediği dayaktan ölmüştü. Ceset daha sonra Meriç’in Türk tarafında bulunmuştu. Yunan unsurları daha sonra, kadın ve çocukları, sandallara bindirerek yakın bir adacığa (nehrin yine Yunan tarafında) bırakmıştı. Erkeklerin ise soyunmalarını ve çıplak halde aynı adacığa yüzmelerini emretmişler, sığınmacıların ikisi yüzme bilmediğinden nehirde boğulmuştu.

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MUHALEFETTEN SORU ÖNERGESİ

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin 37 milletvekili, Kamu Düzeni, Adalet ve Göç-İltica Bakanlarının cevaplamaları istemiyle parlamentoya bir soru önergesi verdi. Önergede “AİHM’nin sığınmacıların kurtarılmaları ve kendilerine iltica hakkı tanınmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı neden uygulanmadı” ve “3 sığınmacının hayatını kaybettiğine dair ihbarlar araştırılıyor mu” soruları yer aldı. Yunanistan, yıllardır Meriç ve Ege’de binlerce geri itmeyi ve sığınmacılara yönelik kötü muameleyi inkâr politikası izliyor.