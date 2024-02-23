Dünya ilk uçuşu izledi

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Yunanistan’da Bayraktar, Tayfun Balistik Füzesi ve TCG Anadolu gemisine olan ilginin bir benzeri KAAN’a da gösterildi. Türkiye’nin yeni bir başarısından söz edilirken, KAAN’ın özellikleri, Yunanistan’ın ABD’den satın alacağı F-35 savaş uçakları ile kıyaslandı. KAAN’ın ilk uçuşu, istisnasız tüm Yunan televizyonlarının haber bültenlerinde, haber sitelerinde ve gazetelerde yer aldı. Ta Nea gazetesi, birinci sayfasında, KAAN’nın fotoğrafı ile birlikte Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Türk-Yunan ilişiklerine değinirken, “Endişeliyim, çok endişeliyim” sözlerine yer verdi.

‘ANKARA BAĞIMSIZLIK PEŞİNDE’

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi ise “Türkiye KAAN’ı sunar” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, savunma sanayisinin geliştirilmesini hükümetinin ana sütunlarından biri haline getirdiğinden bahsedildi. Die Welt Gazetesi de KAAN’ın ilk uçuşunun, güçlü şekilde büyüyen Türk savunma sanayisi için tarihi bir mihenk taşı olduğunu belirtirken, “Ankara, modern savaş uçaklarının üretiminde bağımsızlık peşinde. Türkiye, adım adım ABD’ye bağımlı olmaktan kurtuluyor” ifadeleri kullanıldı.

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RUSLAR İŞBİRLİĞİNE HAZIR

KAAN’ın ilk uçuşunun haberi Çin’de de yer buldu. Haber, devlet televizyonu CCTV’nin internet sitesinde, “Türkiye’nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı” manşetiyle duyuruldu. Rus haber ajansı TASS da haberi paylaşıp Rus şirketlerin bu projede Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı. Önceki günkü uçuş, İran’ın TASNİM haber ajansında da yer aldı. Ülkedeki İttilaat Gazetesi de, “Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı KAAN, Ankara semalarında uçtu” başlığını kullandı.

‘ASYA ÜLKELERİNE SATACAK’ İDDİASI

Amerikan Bloomberg, “Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu” derken Japon gazetesi Nikkei Asia, “Ankara, Asyalı alıcılara dikkatle bakarken Türk savaş uçağı ilk kez uçuyor” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Japon basını, Türkiye’nin Kaan’ı Körfez ülkelerinin yanı sıra Asya’daki ülkelere ihraç etmeyi planladığını da iddia etti.

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SİHA’LAR EŞLİK EDECEK

Havacılık sitesi Flugrevue’deki haberde de KAAN’ın Türkiye’nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi. Tüm dünyadaki savunma sanayisi gelişmelerini takip eden ‘The War Zone’ sitesi de uçağın özelliklerini paylaşarak KAAN’a, Bayraktar TB3, Kızılelma ve Anka 3 gibi son teknoloji insansız hava araçlarının eşlik edeceğini vurguladı.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA MÜHİMMAT ÜRETİM İŞBİRLİĞİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk savunma sanayisi sektöründen firmalarla işbirliği içinde Texas eyaletindeki fabrikada 155 milimetrelik mermiler için metal parçalar üretileceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Jeff Jurgensen’in açıklamasında Pentagon’un 155 milimetrelik mermilerin metal parçalarının üretilmesi için Texas’ta 3 mühimmat tesisi inşa edeceği belirtilirken, projenin inşaat, kurulum ve üretim süreçlerinde Türk savunma sektöründen taşeron şirketlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi. Tesisin 2025’in sonuna kadar inşa edileceğini aktaran Jurgensen, ayda 30 bin mermi kovanı üretilebileceğini kaydetti.