Dünya gündemine bomba gibi düştü! Rusya'dan ilk hamle geldi: Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze

ABD başkanı Joe Biden, koltuğu bırakmasına sayılı günler kala Ukrayna savaşındaki tüm dengeleri değiştirdi. Amerikan yapımı ATACMS balistik füzelerinin Rus topraklarında kullanılmasına izin veren Biden, bununla da yetinmedi, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor. ABD'li yetkililer Ukrayna'nın bu mayınları, yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmamayı da taahhüt ettiğini açıklasa da peş peşe gelen adımlar Kremlin cephesini kızdırdı.



Uzun menzilli silahlar konusunda uzun süredir beklediği izni alan Ukrayna hafta başında ABD üretimi ATACMS füzeleri ile Rusya'yı hedef aldıktan sonra dün de İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzelerini kullandı.

Rusya'nın ABD ve İngiltere'nin hamlesine verdiği ilk cevap nükleer angajman kurallarını değiştirmek oldu. Kremlin'in kararı ve bundan sonra atacağı adımlar Avrupa genelinde tedirginliğe neden oldu.

ABD, İtalya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan, Rusya’dan gelecek büyük bir saldırı beklentisiyle Ukranya’nın başkenti Kiev’deki temsilciliklerini geçici kapatırken Almanya ve Kuzey ülkeleri ek tedbirler almaya başladı.

UKRAYNA DUYURDU: RUSYA İLK KEZ KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Ukrayna ise tansiyonu zirveye çıkaran bir duyuruda bulundu ve Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya ilk kez kıtalararası balistik bir füze fırlattığını açıkladı. Daha önce savaşta hiç kullanılmayan füzenin Astrahan'dan fırlatıldığı ve Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro kentindeki kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin bu sabah saatlerinde Dnipro kentine çeşitli tüplerde füzelerle saldırdığını bildirdi. Açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan kentinden bir kıtalararası füzesi, Tambov bölgesinden Kh-47M2 Kinzhal (hançer) füzesi ve Volgograd bölgesinden de 7 adet uzun menzilli Kh-101 seyir füzesinin ateşlendiği aktarıldı. Saldırının Dnipro'daki işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birimlerinin Kh-101 seyir füzelerinden 6'sını imha ettiği ifade edilen açıklamada, "Diğer füzeler önemli bir sonuç doğurmadan imha edilmiştir. Şu an için ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.



Rus medyası daha önce yaptığı haberlerle Moskova'nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan'da bulunan bir bölgeden RS-26 Rubezh füzelerini fırlatmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Batılı füze uzmanlarına göre hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen RS-26 daha önce savaşta kullanılmadı. Ses hızının beş katı hızla uçtuğu söylenen füze, 250-300 km menzile ulaşabilen Atacm ve Storm Shadow füzelerinden çok daha iyi.





CLEAR footage shows alleged Russian ICBM strike on Ukraine’s Dnipro last night.



Multiple warheads were spotted in the footage. pic.twitter.com/H9qel6m8Dc