Ukrayna savaşı sıçrarsa... Avrupa tetikte

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İSRAİL’in Ortadoğu’daki işgallerinin gölgesinde kalan ve üçüncü yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı bu ayın başında gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimleri sonrasında beklenenin aksine yeniden ısındı. Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump’ın seçim zaferiyle Avrupa’nın doğusunda barış beklentisinin artmasına rağmen mevcut başkan Joe Biden’ın koltuğu bırakmasına sayılı günler kala Kiev’e Rus sınırları içerisinde Amerikan yapımı ATACMS balistik füzelerinin kullanımına onay vermesi tüm dengeleri değiştirdi. Biden, dün de Ukrayna’ya anti-personel kara mayını verilmesine yeşil ışık yaktı. BBC’nin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre mayınların yakında Ukrayna’ya teslim edileceği ve Washington’ın bu mayınların Ukrayna topraklarında nüfusun yoğun olmadığı bölgelerde kullanılmasını beklediği ifade edildi. ABD’nin yanı sıra İtalya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan, Rusya’dan gelecek büyük bir saldırı beklentisiyle Ukranya’nın başkenti Kiev’deki temsilciliklerini geçici kapatırken Kremlin’in atacağı adımlar Avrupa’yı tedirgin ediyor.

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ALMANLAR TATBİKATTA

Alman medyasından Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine göre, savaşın Almanya’ya sıçrama ihtimaline karşı hazırlanan kapsamlı planda Almanya’nın NATO ülkelerinden 800 bin askerle ve cepheye büyük miktarda askeri teçhizat, gıda ve ilaç göndermek için lojistik merkezi görevi göreceği belirtildi. Ayrıca kritik yerlerin saldırılardan korumasına dair bin sayfalık bir ön planlama yapıldığı bildirildi. Planın yanı sıra ülkede eyaletler arası bir tatbikat da başlatıldı. Berlin’in lojistik kapasitesinin test edileceği tatbikata farklı departmanlardan 200’e yakın uzmanın katıldığı belirtildi. Ayrıca NATO çerçevesinde Finlandiya’da Estonya, Almanya, Polonya ve Romanya’nın katılımıyla ‘Dynamic Front’ tatbikatı sürüyor.

KUZEY AVRUPA GERGİN

Coğrafi olarak Rus tehdidi altında yaşayan İskandinav ülkelerinde de vatandaşlara malzeme stoklama ve temel askeri eğitim konularında tavsiyeler içeren broşür ve e-postalar gönderildi. Fin hükümeti, vatandaşlarına ulusal savunma yükümlülüğünü hatırlatarak yeni bir bilgilendirme seferberliği başlattı. İsveçli yetkililer de muhtemel bir nükleer saldırı durumunda nasıl korunulacağına dair detaylı bir rehber hazırladı. Baltık ülkeleri Norveç ve Danimarka da benzer adımlar atarken Avrupa’yı savaş endişesi sarmış durumda.

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RUSYA: ‘BİZİ YENMENİZ İMKÂNSIZ’

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) lideri Sergey Narışkin, Moskova’nın nükleer yanıt doktrinini revize etmesine dair haber ajansı TASS’a konuştu. Rus yetkili, nükleer silahların kullanımı için angajman kurallarının güncellenmesinin ABD ve NATO’nun Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma çabalarını önemli ölçüde zayıflattığını ve konvansiyonel savaşta zafer kazanmalarını imkânsız hale getirdiğini öne sürdü. Yenilenen belgeye göre, Rusya’ya yönelik konvansiyonel füze ve insansız hava araçlarıyla yapılacak saldırılar, nükleer bir yanıt verilebilmesi için yeterli sayılacak.

İNGİLİZ FÜZELERİ DE DEVREDE

Öte yandan Amerikan Bloomberg, Amerikan ATACMS füzelerinden sonra Ukrayna’nın İngiliz Storm Shadow füzelerini de Rusya topraklarına karşı kullanmaya başladığını bildirdi. Sosyal medyada Rusya’nın Maryino köyüne yönelik füze saldırılarının görüntüleri paylaşıldı. İngiltere daha önce bu füzelerin sadece Ukrayna toprakları içinde kullanılmasına izin veriyordu.

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Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Rusya lideri Putin’in Ukrayna’daki savaşın başından bu yana defalarca korku yaymak için uğraştığını belirterek, “Tekrar tekrar ne söylenirse söylensin gözümüzü korkutamayacaklar” diye konuştu.

ABD, KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı ilk ABD yapımı ATACMS füzesini fırlatmasının ardından Amerika, ‘büyük hava saldırısı’ riski nedeniyle Kiev’deki Büyükelçiliği’ni geçici kapattı, personeli uyardı.