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Son dakika...İsrail'den yeni katliam! Peş peşe saldırılar: Onlarca can kaybı... Hamas komite kararını açıkladı...

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#İsrail#Hamas#Hizbullah
Son dakika...İsrailden yeni katliam Peş peşe saldırılar: Onlarca can kaybı... Hamas komite kararını açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 08:38

Suriye'nin Palmira kentinde düzenledikleri hava saldırısı ile 36 kişinin ölmesine 50 kişinin de yaralanmasına neden olan İsrail güçleri, dün gece Gazze'nin kuzeyine düzenledikleri 2 ayrı saldırı ile yeni bir katliama imza attı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’ü aşkın insanın da yaralandığını duyurdu. Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.

Hamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz
Hamas: Gazzenin yönetimi için komite kurulmasını, tamamen yerel olması şartıyla kabul ediyoruz

Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu."Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik." diyen Hayye, "Komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi şartıyla bu öneriyi kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin de "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz. Bu saldırganlığın durmasını istiyoruz. Herhangi bir esir takası olması için önce bu saldırılar durmalı." dedi.

 

İsrail' Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine, İsrail ordusuna ait güçlerin, işgal altındaki Cenin kenti ve mülteci kampından tamamen çekildiğini söyledi.

Lübnan'a bombardıman devam ediyor
Lübnana bombardıman devam ediyor

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin başkentin güneyinde bulunan Haret Hreik'e gece üç saldırı düzenlediğini ve çok sayıda binayı tahrip ettiğini bildirdi. Şafak vakti gerçekleşen saldırı İsrail ordusunun güney Lübnan'a yönelik bombardımanını sürdürdüğü sırada gerçekleşti. Saldırılar kapsamında Hiam, Cedid Mercayun, El-Kala ve Burj el-Muluk'ta baskınlar düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail’den Gazze Şeridi'nde bir katliam daha
İsrail’den Gazze Şeridinde bir katliam daha

İsrail, Filistin'deki kitlesel katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu bu kez Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesini hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 88 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100’ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

İsrail'in, Netanyahu hakkında kararı verecek hakimin tarafsızlığını sorgulama girişimine UCM'den cevap
İsrailin, Netanyahu hakkında kararı verecek hakimin tarafsızlığını sorgulama girişimine UCMden cevap

İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama talebi kararını verecek hakim heyetine yeni atanan Hohler, savcılıktaki geçmiş görevine ilişkin İsrail'in sorularını cevapladı.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Hakimi Hohler'in sunduğu detaylı yanıtla, İsrail'in yargı sürecini geciktirmeye ve hakimin tarafsızlığını sorgulama yönelik girişimi temelsiz kaldı.

Hamas Gazze’de ateşkes tasarısını 4’üncü kez veto eden ABD’yi kınadı
Hamas Gazze’de ateşkes tasarısını 4’üncü kez veto eden ABD’yi kınadı

Hamas, ABD'nin Gazze tasarısını veto etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bu veto kararının, "Washington'un Filistin halkını hedef alan saldırılara; çocukların ve kadınların öldürülmesine, Gazze Şeridi'nde sivil yaşamın yok edilmesine doğrudan ortak olmasının yanı sıra soykırım ve etnik temizlik suçlarında İsrail gibi doğrudan sorumlu olduğunu" bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

ABD'nin veto kararının "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan, soykırım ve etnik temizlik faaliyetlerinin devam etmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirildi.

Açıklamada, "Acilen ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini, Filistin halkının Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere ABD teşvikiyle aylardır yürütülen saldırılarla İsrail'in yarattığı insani felaketin yansımalarından kurtarılmasını talep eden kararın BMGK'da ABD tarafından veto edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gallant'tan Netanyahu'nun planına tepki
Gallanttan Netanyahunun planına tepki

Görevden alınan İsrail eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun koruması altındaki özel şirketlerin Gazze halkına yiyecek dağıtması, askeri yönetimin başlangıcına yönelik bir işaret" ifadesini kullandı.

"Kan bedeli İsrail ordusunun askerleri tarafından ödenecek ve İsrail, daha önemli güvenlik görevlerinin ihmal edilmesine yol açacak kötü öncelikler düzenlemesi gölgesinde bunu ödeyecek." ifadesini kullanan Gallant, hükümetin bölgeyi kontrol etmek için İsrail ordusunun yerini "alacak alternatif bir yapı hazırlaması gerektiğini, aksi takdirde askeri yönetim yoluna girileceği" değerlendirmesinde bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas: Gazze'nin yönetimi için komite kurulmasını, "tamamen yerel olması şartıyla" kabul ediyoruz
timelineİsrail' Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı
timelineLübnan'a bombardıman devam ediyor
timelineİsrail’den Gazze Şeridi'nde bir katliam daha
timelineİsrail'in, Netanyahu hakkında kararı verecek hakimin tarafsızlığını sorgulama girişimine UCM'den cevap
timelineHamas Gazze’de ateşkes tasarısını 4’üncü kez veto eden ABD’yi kınadı
timelineGallant'tan Netanyahu'nun planına tepki
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#İsrail#Hamas#Hizbullah

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