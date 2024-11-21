Son dakika...İsrail'den yeni katliam! Peş peşe saldırılar: Onlarca can kaybı... Hamas komite kararını açıkladı...

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Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu."Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik." diyen Hayye, "Komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi şartıyla bu öneriyi kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin de "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz. Bu saldırganlığın durmasını istiyoruz. Herhangi bir esir takası olması için önce bu saldırılar durmalı." dedi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Öte yandan Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine, İsrail ordusuna ait güçlerin, işgal altındaki Cenin kenti ve mülteci kampından tamamen çekildiğini söyledi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin başkentin güneyinde bulunan Haret Hreik'e gece üç saldırı düzenlediğini ve çok sayıda binayı tahrip ettiğini bildirdi. Şafak vakti gerçekleşen saldırı İsrail ordusunun güney Lübnan'a yönelik bombardımanını sürdürdüğü sırada gerçekleşti. Saldırılar kapsamında Hiam, Cedid Mercayun, El-Kala ve Burj el-Muluk'ta baskınlar düzenlendiği bildirildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
İsrail, Filistin'deki kitlesel katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu bu kez Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesini hedef aldı.
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 88 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100’ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama talebi kararını verecek hakim heyetine yeni atanan Hohler, savcılıktaki geçmiş görevine ilişkin İsrail'in sorularını cevapladı.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Hakimi Hohler'in sunduğu detaylı yanıtla, İsrail'in yargı sürecini geciktirmeye ve hakimin tarafsızlığını sorgulama yönelik girişimi temelsiz kaldı.
Hamas, ABD'nin Gazze tasarısını veto etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bu veto kararının, "Washington'un Filistin halkını hedef alan saldırılara; çocukların ve kadınların öldürülmesine, Gazze Şeridi'nde sivil yaşamın yok edilmesine doğrudan ortak olmasının yanı sıra soykırım ve etnik temizlik suçlarında İsrail gibi doğrudan sorumlu olduğunu" bir kez daha teyit ettiği belirtildi.
ABD'nin veto kararının "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan, soykırım ve etnik temizlik faaliyetlerinin devam etmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirildi.
Açıklamada, "Acilen ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini, Filistin halkının Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere ABD teşvikiyle aylardır yürütülen saldırılarla İsrail'in yarattığı insani felaketin yansımalarından kurtarılmasını talep eden kararın BMGK'da ABD tarafından veto edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Görevden alınan İsrail eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun koruması altındaki özel şirketlerin Gazze halkına yiyecek dağıtması, askeri yönetimin başlangıcına yönelik bir işaret" ifadesini kullandı.
"Kan bedeli İsrail ordusunun askerleri tarafından ödenecek ve İsrail, daha önemli güvenlik görevlerinin ihmal edilmesine yol açacak kötü öncelikler düzenlemesi gölgesinde bunu ödeyecek." ifadesini kullanan Gallant, hükümetin bölgeyi kontrol etmek için İsrail ordusunun yerini "alacak alternatif bir yapı hazırlaması gerektiğini, aksi takdirde askeri yönetim yoluna girileceği" değerlendirmesinde bulundu.