Dünya diken üzerinde... Kritik ziyarete günler kala Kuzey Kore'den gözdağı!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için başlattığı askeri tatbikatının son dönemlerin en büyük savaş tatbikatı olması bekleniyor.

ABD'nin dev uçak gemisi 'USS Ronald Reagan' dört yıl aradan sonra ilk kez bu dün ülkeye giriş yaptı.

Kore Yarımadası'ndaki kriz her geçen gün artarken Kuzey Kore yönetiminden dünyanın gözünün buraya çevrilmesine neden olan yeni bir hamle geldi.

KUZEY KORE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Teknik olarak hala Güney Kore ile savaş halinde olan Kuzey Kore, yeni füze denemesiyle geçtiğimiz hazirandan bu yana sürdürdüğü sessizliğini bozdu.

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.52'de Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildi.

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Yaklaşık 50 kilometre maksimum irtifada uçan füzenin 400 kilometre mesafe kat ettiği ifade edilirken, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un son günlerde yaptığı, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmaya hazır olduğu uyarıları tatbikatın gergin bir atmosferde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

GÜNEY KORE'DE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı. Kısa menzilli balistik füzenin Kuzey Pyongyang bölgesindeki Taechon'dan fırlatıldığı kaydedilirken, Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde analiz ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Füze denemesinin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in planlanan ziyaretinden günler önce gerçekleşmesi ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Son denemenin Güney Kore'nin Pyongyang'ın denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıklamasının hemen ardından gelmesi de dikkat çekti.

SON DÖNEMLERİN EN BÜYÜK SAVAŞ TATBİKATI

İki ülkenin gerçekleştireceği tatbikatın son dönemlerin en büyük savaş tatbikatı olması bekleniyor.

ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ndeki bu opeasyon merkezi, iki askeri gücün tek bir ülkeyi savunmak için ahenkle birlikte çalıştığı dünyadaki tek yer olması açısından benzeri olmayan bir yer. Kore Savaşı'nın neredeyse 70 yıl önce bir barış anlaşması olmadan sone ermesinden sonra ABD'nin Güney Kore'ye verdiği bir taahhüt bu.

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İki ülkenin hava kuvvetleri, kara orduları, donanmaları, uzay ve siber operasyonları bu tek odada kontrol ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden da Mayıs ayında Güney Kore'ye yaptığı ziyarette bunun önemini vurgulamıştı.

2018 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu hafta dört yıldır ilk kez iki ordu cephe tatbikatı yapacak ve olası bir Kuzey Kore saldırısına nasıl yanıt vereceklerini test edecekler.

Daha önce rutin olan bu tatbikatlar 2018 yılında ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arınmasına ikna etmeye çalışırken iptal edilmişti.

Ancak yıllar süren diplomatik açmaz ve giderek saldırganlaşan bir Kuzey Kore'yle yüzleşilmesinin ardından, iki ülke tatbikatlara geri dönme zamanının geldiğine karar verdi.

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Kuzey Kore bu yıl içinde, geçmişte tek bir yılda attığından daha fazla sayıda füze fırlattı ve füzelerin teknolojisi de giderek ilerledi. Savunma sistemlerini geçmede ve hedeflerini bulmada daha kabiliyetli bir hale geliyor gibi görünüyorlar.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin yaptıkları nükleer diplomasiye geri dönme çağrılarını ısrarla reddediyor.