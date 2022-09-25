Lavrov'dan flaş sözler... Rusya nükleer şartını açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya'nın -aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor.

Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın Putin nükleere başvurur mu Haberi görüntüle

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıkladı.

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

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BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rusya’nın hakimiyeti altındaki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde cuma günü başlayan referandumda oy verme işlemi sürüyor.

Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından yasa dışı olduğu gerekçesiyle kınanan referandumda halk, bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olmasını isteyip istemediklerini yanıtlamak üzere oy kullanıyor.

Bölge sakinleri bugün de sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Ayrıca yardıma muhtaç kişilerin evlerine ve tüm hastanelere götürülen sandıklarda da hastalar ve hastane personelleri oy kullanıyor.

Sözde seçim komisyonları seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini ve halkın referanduma yoğun katılım gösterdiğini savunurken, Ukrayna ile Rusya arasında cephe hattında çatışmalar da devam ediyor.