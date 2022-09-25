Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lavrov'dan flaş sözler... Rusya nükleer şartını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Lavrov#Rusya
Lavrovdan flaş sözler... Rusya nükleer şartını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 09:35

Ukrayna'daki savaş Putin'in aldığı kararlar ile yeni bir evreye girdi. Rus liderin nükleer uyarısının yankıları sürerken Moskova'dan flaş bir uyarı daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın nükleer silahlara hangi koşulda başvuracağını dünyaya ilan etti.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya'nın -aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor.

Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın

Putin nükleere başvurur muPutin nükleere başvurur muHaberi görüntüle

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıkladı.

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Putin seferberlikten kaçmanın cezasını arttırdı 10 yıla kadar hapis...Putin seferberlikten kaçmanın cezasını arttırdı! 10 yıla kadar hapis... Haberi görüntüle

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakovu görevden aldıPutin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldıHaberi görüntüle

OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rusya’nın hakimiyeti altındaki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde cuma günü başlayan referandumda oy verme işlemi sürüyor.

Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından yasa dışı olduğu gerekçesiyle kınanan referandumda halk, bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olmasını isteyip istemediklerini yanıtlamak üzere oy kullanıyor.

Bölge sakinleri bugün de sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Ayrıca yardıma muhtaç kişilerin evlerine ve tüm hastanelere götürülen sandıklarda da hastalar ve hastane personelleri oy kullanıyor.

Sözde seçim komisyonları seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini ve halkın referanduma yoğun katılım gösterdiğini savunurken, Ukrayna ile Rusya arasında cephe hattında çatışmalar da devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Lavrov#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç