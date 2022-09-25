Putin nükleere başvurur mu

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Rusya lideri Vladimir Putin’in ülkede seferberlik ilan ederken “Blöf yapmıyorum” diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirdi. Askeri ve siyasi uzmanlar, köşeye sıkışan Putin’in taktik nükleer silahlara başvurabileceğini öngörüyor.

‘SÜPER GÜÇLER YANIT VERMELİ’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanması durumunda, süper güçler arasındaki dengenin altüst olacağını görüşünde. “Putin’in nükleer silahlardan söz etmesi Ukrayna’yı aşan bir konu” diyen Podolyak, “Putin’e, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere gibi nükleer silah sahibi ülkelerin yanıt vermesi gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir ülke, hiçbir savaşta ne stratejik ne de taktik nükleer silah kullandı. Putin bunu yaparsa diğer süper güçler ona yanıt vermek zorunda kalır” şeklinde konuştu.

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ÇİN BİLE RAHATSIZ

Podolyak sözlerine şöyle devam etti: “Rusya’nın, müttefiki gibi göstermeye çalıştığı Çin bile Putin’in bu söyleminden rahatsız. Rusya Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanırsa, Pekin yönetimi de kendisine sırt çevirecektir. Bize açtığı savaşı klasik silahlarla kazanamadığını gören Rusya, adeta köşeye sıkışmış bir kaplan gibi. Sürekli nükleer tehditler savuruyor. ‘Nükleer silahı olan istediği ülkeyi işgal edebilir’ demek istiyor. Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanarak dünyaya kötü bir sürpriz yapabilir.”

‘TAKTİK NÜKLEER SİLAH’ NE DEMEK

* Putin ‘nükleer güç kullanabiliriz’ derken ‘taktik nükleer silahları’ kastediyor. Bu tür silahların tahrip gücü 1 kiloton ile 1000 kiloton arasında değişiyor.

* 1 kiloton, 1 milyon ton klasik patlayıcı dinamite eşdeğer. Örneğin, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 18 kiloton olduğu belirtiliyor.

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* Taktik nükleer silahlar karadan-karaya, denizden-karaya ve havadan-karaya 500 kilometreyi geçmeyen menzilde kullanılıyor.

* Rusya’nın envanterinde 155 mm obüs topundan atılabilen 0,3 kiloton gücünde mermiler bulunuyor. İsabet ettiği yerde 300 metre çapında ciddi hasara yol açan bu tip nükleer mühimmatın radyasyon etkisi ise çok düşük.

* Stratejik nükleer silahlar ise kıtalararası hedefler için tasarlanıyor. Bu tip nükleer silahlar 1000 kilotondan 58 megatona kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

* Dünyada bugüne kadarki en güçlü nükleer bomba Rusya tarafından patlatıldı. ‘Bombaların kralı’ diye anılan hidrojen bombası 1961’de Sibirya’da ıssız bir bölgede denendi. Tahrip gücü 58 megaton (58 milyon ton dinamit) olarak kayıtlara geçti.

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* ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere gibi ‘süper güçler’ arasında anlaşmalar stratejik nükleer silahların denetimini öngörüyor. Taktik silahlar ise anlaşma dışı.