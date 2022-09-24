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Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı

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#Vladimir Putin#Rusya#Dmitriy Bulgakov
Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakovu görevden aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 20:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev'i atadı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov'un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev'in atandığı duyuruldu.

Mihail Mizintsev, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.

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