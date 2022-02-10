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Dünya canlı yayında izledi: ABD'li senatörden skandal gaf!

#Marjorie Taylor Greene#ABD#Gestapo
Dünya canlı yayında izledi: ABDli senatörden skandal gaf

Cumhuriyetçi Senatörü Marjorie Taylor Green, bir televizyon kanalına canlı bağlantı ile açıklama yaparken gaf yaptı. Senatör Green, Nazi Polisi Gestapo demek isterken yanlışlıkla bir İspanyol çorbası olan 'Gazpacho' deyince tüm dünyada espri malzemesi oldu.

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ABD senatosunun Cumhuriyetçi Senatörü Marjorie Taylor Green, bir televizyon kanalına canlı bağlantı ile açıklama yaparken gaf yaptı. Senatör Green, Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi’nin ‘Gestapo Polisi’ demek isterken soğuk İspanyol çorbasının adını telaffuz ederek ‘Gazpacho Polisi’ dedi.

Senatör Marjorie Taylor Green’in ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu olan gafı, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi.

Dünya canlı yayında izledi: ABDli senatörden skandal gaf

One America News Network kanalındaki haber programına konuk olan Green, ABD Senatosu Sözcüsü Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi’nin başkent Washington’da herkesi izlettirdiğini ve kayıt altına aldırdığını bir ‘benzetmeyle’ ifade etmek istedi.

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Dünya canlı yayında izledi: ABDli senatörden skandal gaf

Nazi Almanya’sında istihbarat görevi yapan Gestapo polisi kelimesini kullanmak isteyen Green, canlı yayında gaf yaparak ‘Gazpacho Polisi’ kelimesini kullandı. İspanya’da yapılan ve soğuk servis edilen sebze çorbası Gazpacho, sosyal medyada hızlıca popüler olurken dünya basınına manşetten girdi.

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MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Green canlı yayında “Nancy Pelosi'nin gazpacho polisi Kongre üyelerini gözetliyor, yaptığımız yasama çalışmalarını gözetliyor, personelimizi gözetliyor ve Amerikan vatandaşlarını gözetliyor” dedi. Dünya çapında bir anda gazpacho polisi kelimesi popüler olurken Green’in canlı yayın videosu 6 milyondan fazla görüntülendi.

Dünya canlı yayında izledi: ABDli senatörden skandal gaf

"YASADIŞI BİR ŞEKİLDE GÖZETLEYENLERE ÇORBA YOK"

ABD’nin ünlü politika yazarı, gazeteci Jake Sherman “MTG, Nancy Pelosi'nin bir ‘Gazpacho polisi’ sahibi olduğunu söyledi. Gazpacho soğuk bir domates çorbasıdır. Gestapo, Nazi polis gücüdür. Bunların hiçbiri doğru değildir” dedi. Senatör Green, kendi gafıyla ilgili tweet atarak “Kongre Üyelerini yasadışı bir şekilde gözetleyenlere çorba yok” ifadelerini kullandı.

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Dünya canlı yayında izledi: ABDli senatörden skandal gaf

 

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#Marjorie Taylor Greene#ABD#Gestapo

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