Dünya canlı yayında izledi: ABD'li senatörden skandal gaf!

ABD senatosunun Cumhuriyetçi Senatörü Marjorie Taylor Green, bir televizyon kanalına canlı bağlantı ile açıklama yaparken gaf yaptı. Senatör Green, Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi’nin ‘Gestapo Polisi’ demek isterken soğuk İspanyol çorbasının adını telaffuz ederek ‘Gazpacho Polisi’ dedi.



Senatör Marjorie Taylor Green’in ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu olan gafı, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi.

One America News Network kanalındaki haber programına konuk olan Green, ABD Senatosu Sözcüsü Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi’nin başkent Washington’da herkesi izlettirdiğini ve kayıt altına aldırdığını bir ‘benzetmeyle’ ifade etmek istedi.

Nazi Almanya’sında istihbarat görevi yapan Gestapo polisi kelimesini kullanmak isteyen Green, canlı yayında gaf yaparak ‘Gazpacho Polisi’ kelimesini kullandı. İspanya’da yapılan ve soğuk servis edilen sebze çorbası Gazpacho, sosyal medyada hızlıca popüler olurken dünya basınına manşetten girdi.

Just to clear things up, @RepMTG



Gazpacho: a vegetable-based Spanish cold soup

Gestapo: Nazi Germany's secret police pic.twitter.com/T9q76r706G