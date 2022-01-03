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Twitter'dan flaş hamle: Aşı karşıtı ABD'li kongre üyesinin hesabı kapatıldı!

#Marjorie Taylor Greene#Aşı Karşıtlığı#ABD
Twitterdan flaş hamle: Aşı karşıtı ABDli kongre üyesinin hesabı kapatıldı

Aşı karşıtı görüşleri ve eski ABD başkanı Donald Trump'a verdiği destekle tanınan kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin hesabı Twitter tarafından süresiz şekilde kapatıldı.

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Twitter, ABD Temcilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'in hesabını kalıcı olarak kapattı. Sosyal medya platformu, kararına gerekçe olarak, aşı karşıtı Greene'in kişisel hesabından defalarca koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgiler yaymasını gösterdi.

Twitter, Cumhuriyetçi Kongre üyesinin hesabını aynı gerekçelerle daha önce dört kez askıya almıştı.

Hesabının kapatılması sonrası Telegram hesabından açıklama yapan Greene, "Twitter, Amerika düşmanlığını kanıtladı" dedi.

"Sosyal medya platformları gerçeğin her yere yayılmasını engelleyemez" diyen 47 yaşındaki politikacı, Twitter'ı, "Komünist bir devrimde kimliği belirsiz düşmanlara yardım etmekle" suçladı.

Greene'in nadiren paylaşım yaptığı resmi Kongre hesabı ise hala aktif.

Twitterdan flaş hamle: Aşı karşıtı ABDli kongre üyesinin hesabı kapatıldı

2020 yılında Georgia eyaletinde ABD Temcilciler Meclisi'ne seçilen Greene, son olarak Cumartesi günü ABD'deki Covid aşısı ölümleri ile ilgili asılsız bilgilere dayanan bir paylaşım yapmıştı.

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Sık sık aşıların etkinliğini sorgulayan Greene, ABD Kongresi'ndeki koronavirüs önlemlerine uymadığı için de düzenli olarak para cezasına çarptırılmıştı.

TRUMP'A DESTEK VERMİŞTİ

Marjorie Taylor Greene, ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildiği günden bu yana Washington'da en çok tartışma yaratan politikacılardan biri.

Greene daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair asılsız iddialarına da açıkça destek vermişti.

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#Marjorie Taylor Greene#Aşı Karşıtlığı#ABD

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