Dünya bunu konuşuyor... Donanmada 'kedi' operasyonu

Tayland Donanmasına bağlı bir denizci, Andaman Denizi’nde yanan bir teknede mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

BBC’nin haberine göre, Koh Adang Adası'na 13 kilometre uzaklıkta, "Nava 10" adlı balıkçı teknesi alev alarak batmaya başladı.

Tekne mürettebatının tamamının denize atlamasının ardından bölgede petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol eden Tayland Donanması, batmak üzere olan teknedeki 4 kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Tekneye doğru yüzen bir denizci, kedileri birer birer sırtında taşıyarak kurtarmayı başardı.

Olay sosyal medyada büyük ilgi topladı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

Kediler, mürettabatın kurtarılmasının ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine giden donanma güçleri tarafından fark edildi.

Bir denizci alabora olmuş gemiye doğru yüzerek kedileri kurtardı.

Donanmada görevli Astsubay Wichit Pukdeelon, elindeki kamerayla gemiyi kontrol ederken kedileri tahta bir kalasın üzerinde fark ettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre kedilerin sağlık durumu iyi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre kediler donanma birliğinde bakım altında.

Söz konusu gemi, Salı günü Andaman Denizi açıklarında seyir halindeyken alev almaya ve ardından da batmaya başladı.

Tayland basını gemideki 8 mürettabatın denize atladığını ve bir süre sonra da başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığını yazdı.