Dünya bu iddia ile çalkalanıyor: Ölü Rus askerleri Belarus'a gönderiliyor!

Haberin Devamı

Ukrayna'daki acımasız savaş sürerken ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde tutuluyor.

İddia Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) ait. RFE'ye göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi;

'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.'

Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor.

Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı.

RFE'nin haberinden sonra askeri kamyonlar ile ölü Rus askerinin taşındığı bir video sosyal medyada yer aldı. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair kesin bir bilgi ise bulunmuyor.

Haberin Devamı

'RUS ORDUSU ŞAŞKINA DÖNDÜ'

Batı istihbaratı, Putin'in ordusunun direnişin gücü karşısında şaşkına döndüğünü söylüyor.

Eski İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Edward Stringer, Sky News'e işgalciler için işlerin 'çok kötü' gittiğini söyledi.

Stringer, açıklamasında 'Üç generaliniz öldürüldüyse ve sadece 500 asker kaybettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir şey mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Moskova'dan flaş Çin hamlesi Haberi görüntüle

ABD istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Burns geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarını açıklamıştı.

Burns işgal girişiminin 13. gününde, Rusya'nın askeri zayiatın 2 ila 4 bin arasında olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'ya göre ise bu sayı 10 binin üzerinde.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR