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Baba Vanga'nın kehaneti gerçek mi oluyor? Buzullar eridikçe ortaya çıkıyor... 48 bin 500 yıldır donmuş haldeydi

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#Baba Vanga#Sibirya#Dünya
Baba Vanganın kehaneti gerçek mi oluyor Buzullar eridikçe ortaya çıkıyor... 48 bin 500 yıldır donmuş haldeydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 10:25

Baba Vanga olarak bilinen kör mistik, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, daha önce Rus denizaltısı Kursk'un batacağını tahmin etmişti. Sibirya'dan gelen haber sonrası ise gözler bir kez daha bu kehanetlere çevrildi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 6 milyonun üzerinde cana mal oldu.

Aşılar ile virüsün etkisi gezegenimizden yavaş yavaş silinirken Sibirya'dan gelen haber dünyanın yeniden alarma geçmesine neden oldu.

Sibirya'daki keşif sonrası 'Balkanların Nostradamusu' lakabıyla anılan Bulgar kâhin Baba Vanga'nın sözlerini gündeme getirdi.

Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörmüştü.

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Söz konusu virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında yer almıştı.

BUZULLAR ERDİKÇE ORTAYA ÇIKIYOR

Bilim insanları geçtiğimi hafta Sibirya'nın permafrostlarında yaptıkları bir araştırmada korkutucu bir gerçekle karşılaşmış, on binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görülmüştü.

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Sibriya’da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi.

Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti.

Bu gelişme sonrası Baba Vanga'nın öngörüsü gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Baba Vanga'nın 2022 kehaneti gerçek oldu' yorumunda bulundu.

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BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla dünya çapında öne çıkmıştı.

Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.

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#Baba Vanga#Sibirya#Dünya

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