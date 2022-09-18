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Baba Vanga yıllar önce bu tarihi vermiş... Kör mistikten Kral Charles kehaneti...

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#BABA Vanga#İngiltere#Dünya
Baba Vanga yıllar önce bu tarihi vermiş... Kör mistikten Kral Charles kehaneti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 11:43

Baba Vanga olarak bilinen kör mistik, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, daha önce Rus denizaltısı Kursk'un batacağını tahmin etmişti. Takipçileri şimdi de Baba Vanga'nın İngiliz Kralı III. Charles için yaptığı kehaneti gündeme taşıdı.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'de...

8 Eylül'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Charles oturdu.

Charles'ın nasıl bir kral olacağı merakla beklenirken İngiliz basınından ilginç bir iddia geldi.

İngiliz Daily Star gazetesi Baba Vanga'nın 73 yaşındaki yeni kral ile ilgili kehanetlerini sayfalarına taşıdı.

Söz konusu habere göre, körü mistik, Kral Charles’ın 97 yaşına kadar yaşaması durumunda 'çok uzun yıllar hatta sonsuza kadar hüküm sürebileceğini' tahmin ediyor.

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2046 YILI MİLAT OLACAK

Baba Vanga'nın kehanetlerinden biri, 2046 yılına kadar insanların rahatça yüz yaşından sonra yaşayabileceğiydi.

Kahin bunun, organ nakli ile ilgili bilim ve araştırmalardaki ilerlemelerden kaynaklanacağını iddia etmişti.

NOSTRADAMUS İDDİASI: SÜRPRİZ KRAL

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Ancak Charlles'ın tahtta fazla oturamayacağı iddia ediliyor. İddianın sahibi Nostradamus’un kehanetleri konusunda uzman olan Mario Reading.

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Reading’in kaleme aldığı 'Nostradamus Kehanetleri' kitabı yeni kralın hükümdarlığının uzun sürmeyeceği iddiasına ev sahipliği yapıyor.

Bu sonuca Nostradamus'un 1555’te yazılmış şifreli şiirlerini inceleyerek ulaştığını belirten Reading, 'kral olmayı asla beklemeyen bir adamın yerini alacak' diyesine atıfta bulunarak ibrenin Harry'den William'a döndüğünü öne sürdü.

Kraliyet ailesinin kurallarına göre, mevcut kraldan sonra taht en büyük oğlu William'a geçecek. Prens William tahta çıkmasa bile ondan sonra tahtta hak sahibi olan kişi Prens Harry değil, William’ın en büyük çocuğu Prens George olacak.

Prens Harry, eşi Meghan Markle’le birlikte 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden çekildiklerini açıklamıştı.

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BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla dünya çapında öne çıkmıştı.

Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.

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#BABA Vanga#İngiltere#Dünya

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