Dünya bu haberi konuşuyor... Danimarka'dan bomba iddia: Kaza değil, kasıtlı

Haberin Devamı

Danimarka, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında toplam 3 gaz sızıntısı olduğunu tespit etmesinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını iddia etti.

"KAZA DEĞİL, KASITLI"



Frederiksen gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" dedi.



Avrupalı bir güvenlik kaynağı ise basına verdiği demeçte, "Kasıtlı hasar olduğuna dair bazı işaretler var" ifadelerini kullanarak, sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

"EN AZ 1 HAFTA SÜRECEK"

Danimarka enerji ve iklim bakanı düzenlediği basın toplantısında, Kopenhag'ın faaliyette olmayan ancak gazla dolu boru hatlarındaki sızıntıların en az bir hafta sürmesini beklediğini söyledi.

Haberin Devamı

SIZINTILARIN YAKININDA GÜÇLÜ PATLAMALAR TESPİT EDİLDİ

İsveç Ulusal Soloji Merkezi tarafından yapılan, dünya çapında ve İsveç'tekisismologların söz konusu konuşmaların yakınları. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka'nın Bornholm Adası'ndaki bir sismografın dün iki kez ani bittiğini kaydettiğini kaydettiğini kaydetti.

İsveç Ulusal Sismik Ağı'nda (SN) gözlemci olan olan Lund gölünde verilen demeçte, benzer bölgelerdeki bölgede 2,3 olaye benzer bir sarsıntı tespit'ın aktararak, ikinci ve daha geniş olan bölgeden rastlanan, ikinci ve daha geniş olan bölgede ise Ada'nın ifade ettiğini ifade etti. Lund, sarsıntıların nedeninin bölgede meydana gelen 2 geniş kapsamlı kaynaktan kaynaklandığını açıkladı.

“BÖLGEDE PATLAMA RİSKİ ARTTI”

Danimarka Enerji Ajansı Başkanı Kristoffer Bottzauw yaptığı açıklamada, sızıntıların çok büyük olduğunu ve gazın Kuzey Akım 2 boru hattından tahliyesinin durmasının belki bir hafta sürebileceğini ifade ederek, "Deniz yüzeyi metanla dolu, bu da bölgede patlama riskinin arttığı anlamına geliyor" dedi.

Haberin Devamı

İSVEÇ SABOTAJ İHTİMALİ NEDENİYLE ÖN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsveç boru hatlarındaki sızıntıların ardından harekete geçerek, ön soruşturma başlattı. İsveç Ulusal Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir rapor oluşturduk ve suç sınıflandırması ağır sabotaj" dedi.

"SABOTAJ OLABİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basınç düşmesi sabotaj olabilir" demişti.

"SABOTAJ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, sızıntıların bir saldırı veya sabotaj sonucu olabileceğinin kesin olarak doğrulamadığını, ancak sabotajın kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi. Sızıntıların nedeninin araştırıldığını kaydeden Blinken, “Bunun bir saldırı veya bir tür sabotaj sonucu olabileceğini gösteren ilk raporlar mevcut, ancak bunlar ilk raporlar ve henüz bunu doğrulamadı. Ama doğrulanırsa, bu açıkça kimsenin çıkarına değil" dedi.



Blinken, sızıntıların Avrupa'nın enerji direnci üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ifade ederek, "Kritik olan, Avrupa ve dünya çapında enerji güvenliğini ele almak için hem kısa hem de uzun vadeli olarak her gün çalışmamızdır" dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna sızıntıları Rusya’nın” terör saldırısı” olarak nitelendirmişti

Ukrayna, Kuzey Akım borudaki gazsını Rusya'nın “terör kanalı” olarak nitelendirmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nda, Rusya Devlet Başkanlığı, Kuzey Rusya'nın planını anlattığım, “Kuzey Ofisi'ndeki'gazsını'nın planım'ın 1'deki 'gazı'ndaki plandan Rusya'nın planından geçen gazsını Rusya'nın planını planladı. yönelik bir saldırı eyleminden başka bir şey değil. Rusya, Avrupa'daki ekonomik statüde eğitimsiz ve okul öncesi hazırlık yapmak istemek” demişti.

Öte yandan, Kuzey Akım 1 boru hattı tarafından yapılan tarafından yapılan, Kuzey Akım 1 boru hattında bulunan Silahtakinın 2, Kuzey Akım 2 hattında Dueodde'nin 1 olduğu söyleniyor, tahminlerin ardından gemi ve havanın yanından "yasak yapılması" ile ilgili aktarılmıştı.