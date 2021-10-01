Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Yaşlı kadına evinin bahçesinde leopar saldırdı!

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"Evinin bahçesinde oturuyordu, bir anda leopar saldırısına uğradı!" Bu inanılması zor cümle Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşanan akılalmaz olayı anlatıyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşlı bir kadın evinin bahçesinde leopar saldırısına uğradı. O anlarda evin güvenlik kamerası kayıttaydı. Leopara bastonuyla direnen kadın, yüzünden, göğsünden ve sırtından yara aldı.

60 yaşındaki Rambadan Singh isimli kadın hava almaya, Gandhi Ulusal Parkı sınırındaki bölgede bulunan evinin bahçesine çıktı. Soluklanmak için oturan yaşlı kadının arkasından bir anda bir leopar yaklaştı ve saldırmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, hemen yanındaki bastonuna uzandı. Bastonu yardımıyla leoparı uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak ilk önce başarılı olamadı. Leopar da karşılık verince yaşlı kadın yere düştü. Leopar da pençe darbelerini artırdı.

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60 yaşındaki Singh, yaşamla ölüm arasında geçen o mücadeleyi bastonu yardımıyla kazandı. Leoparı uzaklaştırmayı başardı. O anlarda evin güvenlik kamerası kayıttaydı.

Hemen ardından çığlıkları duyanlar kadının yardımına koştu. Yüzünden, göğsünden ve sırtından yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba akşamı gerçekleşen olay güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte bir anda gündeme oturdu. Birçok kullanıcı kadının leopar karşısında verdiği kahramanca mücadeleyi överken sağlık durumunun düzelmesi ve iyileşmesi için iyi dileklerini paylaştı.