Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Yaşlı kadına evinin bahçesinde leopar saldırdı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Hatayda ailesini katletmişti İfadesi ortaya çıktıHatay'da ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı#Hatay
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERDünya Haberleri

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Yaşlı kadına evinin bahçesinde leopar saldırdı!

#Hindistan#Mumbai#Leopar Saldırısı

Filler, yılanlar, kaplanlar ve daha birçok vahşi hayvan... Doğal yaşam çeşitliliğinin dünyanın birçok yerine göre oldukça fazla olduğu Hindistan bu özelliği yüzünden sayısız hayvan saldırısı haberine konu olmaya devam ediyor. Buna son örnek ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan korkunç bir leopar saldırısı. Üstelik de güvenli sanılan bir evin bahçesinde...

Haberin Devamı

"Evinin bahçesinde oturuyordu, bir anda leopar saldırısına uğradı!" Bu inanılması zor cümle Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşanan akılalmaz olayı anlatıyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşlı bir kadın evinin bahçesinde leopar saldırısına uğradı. O anlarda evin güvenlik kamerası kayıttaydı. Leopara bastonuyla direnen kadın, yüzünden, göğsünden ve sırtından yara aldı.

60 yaşındaki Rambadan Singh isimli kadın hava almaya, Gandhi Ulusal Parkı sınırındaki bölgede bulunan evinin bahçesine çıktı. Soluklanmak için oturan yaşlı kadının arkasından bir anda bir leopar yaklaştı ve saldırmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, hemen yanındaki bastonuna uzandı. Bastonu yardımıyla leoparı uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak ilk önce başarılı olamadı. Leopar da karşılık verince yaşlı kadın yere düştü. Leopar da pençe darbelerini artırdı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor Yaşlı kadına evinin bahçesinde leopar saldırdı

Haberin Devamı
Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı

İlgili Haber:Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!

60 yaşındaki Singh, yaşamla ölüm arasında geçen o mücadeleyi bastonu yardımıyla kazandı. Leoparı uzaklaştırmayı başardı. O anlarda evin güvenlik kamerası kayıttaydı.

Hemen ardından çığlıkları duyanlar kadının yardımına koştu. Yüzünden, göğsünden ve sırtından yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba akşamı gerçekleşen olay güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte bir anda gündeme oturdu. Birçok kullanıcı kadının leopar karşısında verdiği kahramanca mücadeleyi överken sağlık durumunun düzelmesi ve iyileşmesi için iyi dileklerini paylaştı.

İlgili Haberler:

Kritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuFenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Mumbai#Leopar Saldırısı