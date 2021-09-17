Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldularDizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini "öldürmekte" buldular#Patrick Dempsey
Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntüAntalya'da sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü#Antalya
Son dakika... Zeynep Aslanın ölümünde yeni gelişme İstenen ceza belli olduSon dakika... Zeynep Aslan'ın ölümünde yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Frankurt - Fenerbahçe maçında VARın atladığı ihlal Galatasarayın Lazio zaferi ve o kritik gol...Frankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Galatasaray'ın Lazio zaferi ve o kritik gol...#Uefa Avrupa Ligi
Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisiTürkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisi#Dilara Korkmaz
Son dakika: Putinden flaş Afganistan açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş Afganistan açıklaması#Putin
Son dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar İşte dev borsada yaşananların perde arkasıSon dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar! İşte dev borsada yaşananların perde arkası#Çiçek
Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktıHaftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!#Ida Kasırgası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ‘deli dumrul vergisi’ne dikkatMilyonlarca vatandaşı ilgilendiren ‘deli dumrul vergisi’ne dikkat!#BDDK
BALda yeni sezon 30-31 Ekimde başlayacakBAL'da yeni sezon 30-31 Ekim'de başlayacak#Bölgesel Amatör Lig
HABERLERDünya Haberleri

Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!

#Ida Kasırgası#ABD#Timsah Saldırısı
Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı

Ağustos ayının son günlerinde ABD'yi vuran ve büyük yıkıma sebep olan Ida Kasırgası'nın yaraları sarılmaya devam ederken Louisiana eyaletinde yaşananlar adeta duyanların kanını dondurdu. Kasırga sırasında kaybolan ve timsah saldırısına uğradığı düşünülen adamla ilgili flaş bilgiler günler sonra ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan Ida Kasırgası’nın üzerinden günler geçmesine rağmen meydana gelen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kasırgadan en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen Louisiana'da ortaya çıkan korkunç olayın detayları ise adeta duyanların kanını dondurdu.

71 yaşındaki Timothy Satterlee, 30 Ağustos günü Ida Kasırgası sırasında bir timsahın saldırısına uğradığı görüldükten sonra ortadan kaybolmuştu. Timothy Satterlee'nin eşi kocasının sel sularıyla dolan kulübelerinde bir timsahın saldırısına uğradığına şahit olmuş ancak Satterlee, karısı bunu başaramadan ortadan kaybolmuştu.

Yetkililer kanlar içindeki olay yerine ulaştığında talihsiz adam çoktan gözden kaybolmuştu ve o günden beri her yerde aranıyordu.

Olayın üzerinden günler geçtikten ve umutlar tükenmişken Timothy Satterlee'nin kaybolduğu yerin yakınında 228 kg ağırlığında ve 3 metre 65 santimetre boyunda bir timsah bulundu. 

Haberin Devamı
Ida Kasırgası New Yorku vurdu Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

İlgili Haber:Ida Kasırgası New York'u vurdu! Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

İlgili Haber:İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı

Timsahı yakalayıp inceleyen uzmanlar korkunç gerçekle karşılaştı: Hayvanın midesinde insan kalıntıları vardı!

Louisiana eyaletine bağlı Covington'daki St. Tammany Parish Şerif Bürosu görevlileri, bu hafta sonu timsahı bulmadan önce üç haftadır sel sularında arama yapıyordu.

Eyalet ve federal kurumlarının yanı sıra timsahı yakalamak için tuzaklar kuran lisanslı avcılar Phillip Mc Clurke ve Eric Dumas'tan da yardım alan şerif bürosuna göre, pazartesi bölgeye geri dönen özel harekat birimi hayvanı yakaladı.

Timsahın midesinden çıkan kalıntılar Timothy Satterlee'ye ait olup olmadıklarının anlaşılması için adli tıpta incelenmeye yollandı.

Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı

IDA KASIRGASI

Kategori 4 şiddetindeki Ida Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler:

Sahte aşı kartı skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktıSon Dakika: Türkiye'ye geliyor! Federasyon sözleşmesini feshetti...Türkiye'nin gözü Elmalı Davası'nda! Yürek yakan ifade: Ağır travma altındalar

 

 

 


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ida Kasırgası#ABD#Timsah Saldırısı