Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!

Haberin Devamı

ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan Ida Kasırgası’nın üzerinden günler geçmesine rağmen meydana gelen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kasırgadan en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen Louisiana'da ortaya çıkan korkunç olayın detayları ise adeta duyanların kanını dondurdu.

71 yaşındaki Timothy Satterlee, 30 Ağustos günü Ida Kasırgası sırasında bir timsahın saldırısına uğradığı görüldükten sonra ortadan kaybolmuştu. Timothy Satterlee'nin eşi kocasının sel sularıyla dolan kulübelerinde bir timsahın saldırısına uğradığına şahit olmuş ancak Satterlee, karısı bunu başaramadan ortadan kaybolmuştu.

Yetkililer kanlar içindeki olay yerine ulaştığında talihsiz adam çoktan gözden kaybolmuştu ve o günden beri her yerde aranıyordu.

Olayın üzerinden günler geçtikten ve umutlar tükenmişken Timothy Satterlee'nin kaybolduğu yerin yakınında 228 kg ağırlığında ve 3 metre 65 santimetre boyunda bir timsah bulundu.

Haberin Devamı

Timsahı yakalayıp inceleyen uzmanlar korkunç gerçekle karşılaştı: Hayvanın midesinde insan kalıntıları vardı!

Louisiana eyaletine bağlı Covington'daki St. Tammany Parish Şerif Bürosu görevlileri, bu hafta sonu timsahı bulmadan önce üç haftadır sel sularında arama yapıyordu.

Eyalet ve federal kurumlarının yanı sıra timsahı yakalamak için tuzaklar kuran lisanslı avcılar Phillip Mc Clurke ve Eric Dumas'tan da yardım alan şerif bürosuna göre, pazartesi bölgeye geri dönen özel harekat birimi hayvanı yakaladı.

Timsahın midesinden çıkan kalıntılar Timothy Satterlee'ye ait olup olmadıklarının anlaşılması için adli tıpta incelenmeye yollandı.





IDA KASIRGASI

Kategori 4 şiddetindeki Ida Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.



