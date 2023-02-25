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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

Güncelleme Tarihi:

#El Salvador#Hapishane#Nayib Bukele
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 10:34

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da açılan ve Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olduğu düşünülen cezaevindeki mahkumların görüntüsü büyük yankı uyandırdı.

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Dünyanın en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerinden biri olan El Salvador, yıllardır ülkeyi saran şiddet dalgası ile baş etmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele sorunun kaynağındaki MS-13, Barrio 18 gibi çetelere adeta savaş açmış durumda. Bukele'nin çabaları ülkede geniş destek görse de bazı insan hakları örgütleri ve yabancı hükümetler tutuklularla ilgili yasal süreçleri ve hapishanelerdeki suiistimalleri eleştiriyor.

AMERİKA'NIN EN BÜYÜK MEGA HAPİSHANESİ

Hükümete yönelik eleştiriler uzun süredir devam ederken Orta Amerika ülkesi El Salvador binlerce mahkumu yeni açılan yüksek teknoloji 'Terörizm Hapishanesine' taşıdı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

Yüksek teknoloji gözetleme sistemi ile donatılmış ve 40.000 suçluyu barındıracak şekilde tasarlanmış tesisin Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olduğu düşünülüyor.

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ELEKTRİKLİ ÇİTLERLE ÇEVRİLMİŞ, CEZA HÜCRELERİ VAR

Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan yeni hapishane yaklaşık 5 metre yükseklikte beton duvar ve elektrikli tel çitlerle çevrilmiş durumda.

Her biri 80 kişilik 32 hücresi bulunan hapishanede, kötü davranan çete üyelerinin cezalandırılması için karanlık, penceresiz 'ceza hücreleri' yer alıyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

BUKELE: SUÇLULAR İÇİN YETERİNCE YER VAR MI? ARTIK VAR...

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele Twitter'dan yaptığı açıklamada El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıkıp Amerika'nın en güvenli ülkesi konumuna gelmeyi başardı. Bunu nasıl yaptık? Suçluları hapse atarak. Suçlular için yeterince yer var mı? Artık var. Burası, çete mensuplarının nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" ifadelerini kullandı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

YALIN AYAK, ELLERİ KELEPÇELİ OLARAK GETİRİLDİLER

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Yüksek teknolojili hapishaneye ilk olarak Izalco hapishanesinden 2 bin çete mensubu getirildi.

AFP haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda çete mensuplarının üzerlerinde sadece beyaz şortlarla, yalın ayak hapishaneye girdiği görülüyor.

Elleri arkadan kelepçeli olan mahkumların hepsinin mensup oldukları çetelere dair dövmeler taşıması ve hepsinin saçlarının kazınmış olması dikkat çekiyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Tek tek fotoğrafları çekilen ve güvenlik taramalarından geçirilen mahkumların görüntüleri bugün dünyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...

Latin Amerika odaklı sivil toplum kuruluşu WOLA'nın başkanı Carolina Jimenez görüntüleri eleştirirken "Bu cezaevi Nayib Bukele yönetiminin suçu önlemeye yönelik net planları olmadığını bize gösteriyor." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları da mahkumlara yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirttiler...

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#El Salvador#Hapishane#Nayib Bukele

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