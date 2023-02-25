İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız!

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İngiltere, Savunma Bakanı Ben Wallace'un savaş uyarısını konuşuyor...

Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde The Sun gazetesine konuşan İngiliz bakan dünyanın artık kesinlikle daha tehlikeli, daha istikrarsız ve daha güvensiz bir yer olduğu konusunda uyarıda bulundu ve tüyler ürperten bir tahminde bulundu.



"Savaş bu 10 yılın sonunda geliyor. İster soğuk olsun, ister sıcak hazır olmamız gerekiyor. Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gerekiyor" diyen Wallace "Sadece caydırıcı olabilmek için, hazır, donanımlı ve müttefiklerinizin yanında yer almanız gerektiğini kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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"ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİLDİR"

İngiliz bakanın sözleri Ukrayna'ya yapılan milyonlarca sterlin değerinde teçhizat ve cephane yardımının peşinden ülkede büyük yankı uyandırdı. İngiliz gazeteleri Batı ve Rusya arasında gerilimin giderek yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere'nin bundan sonra olabilecek her şeye hazır olması konusunda ısrar eden Wallece "Özgürlük bedava değildir" dedi.



Wallace ayrıca İngiltere'nin Ukrayna'ya Typhoon jetlerini göndereceği iddialarını yalanladı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı ülkesinin Ukrayna'ya RAF Typhoon jetlerini göndermeyi planlamadığını belirtirken, İşçi Partisi, savaş uçakları konusunda alınan karar ne olursa olsun hükümeti destekleyeceğini duyurdu.

Wallace Sun gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "İngiltere'nin Rusya'ya mesajı, asla pes etmediğimiz ve bir yere gitmediğimizdir" dedi.

