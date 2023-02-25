Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız!

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Ben Wallace#Ukrayna
İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 12:43

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, savaşın İngiltere'nin kapısında olduğunu belirterek ülkesinin her şeye hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

İngiltere, Savunma Bakanı Ben Wallace'un savaş uyarısını konuşuyor...

Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde The Sun gazetesine konuşan İngiliz bakan dünyanın artık kesinlikle daha tehlikeli, daha istikrarsız ve daha güvensiz bir yer olduğu konusunda uyarıda bulundu ve tüyler ürperten bir tahminde bulundu.

İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız

TARİH VERDİ: SAVAŞ BU 10 YILIN SONUNDA GELİYOR

"Savaş bu 10 yılın sonunda geliyor. İster soğuk olsun, ister sıcak hazır olmamız gerekiyor. Savunmaya daha fazla harcama yapmamız gerekiyor" diyen Wallace "Sadece caydırıcı olabilmek için, hazır, donanımlı ve müttefiklerinizin yanında yer almanız gerektiğini kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİLDİR"

İngiliz bakanın sözleri Ukrayna'ya yapılan milyonlarca sterlin değerinde teçhizat ve cephane yardımının peşinden ülkede büyük yankı uyandırdı. İngiliz gazeteleri Batı ve Rusya arasında gerilimin giderek yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere'nin bundan sonra olabilecek her şeye hazır olması konusunda ısrar eden Wallece "Özgürlük bedava değildir" dedi. 

İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız

UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLMEYECEK

Wallace ayrıca İngiltere'nin Ukrayna'ya Typhoon jetlerini göndereceği iddialarını yalanladı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı ülkesinin Ukrayna'ya RAF Typhoon jetlerini göndermeyi planlamadığını belirtirken, İşçi Partisi, savaş uçakları konusunda alınan karar ne olursa olsun hükümeti destekleyeceğini duyurdu.

Wallace Sun gazetesine verdiği röportajda Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "İngiltere'nin Rusya'ya mesajı, asla pes etmediğimiz ve bir yere gitmediğimizdir" dedi.

İngiliz bakan tarih verdi: Savaş geliyor, hazır olmalıyız

Ben Wallace İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret edip, onlarla beraber poz verdi

Gözden Kaçmasın

Dünya bu görüntüleri konuşuyor Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Yarı çıplak, elleri kelepçeli, yalın ayak götürüldüler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ben Wallace#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi
Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem