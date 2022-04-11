Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Karantina altındaki Çin'de halk isyan etti!

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Dünya, koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor.

Sıfır vaka politikasından vaz geçmeyen Çin, milyonlarca vatandaşını karantinada tutmaya devam ediyor.

O kentlerden birisi olan Şangay'da tedarik sıkıntısı yağmalama olaylarının yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer bölge sakinlerine temel ihtiyaçlarının verildiğini belirtirken gelen görüntüler gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.

Şanghay 28 Mart'tan beri karantinada. Doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi. Şanghay 28 Mart'tan beri karantinada. Doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Sky News'ta yer alan habere göre, kentte bir depo yüzlerce kişi tarafından yağmalandı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde güvenlik güçlerinin kalabalığı durdurumadığı görülüyor.

SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA VAKA

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen sadece Şangay'da son 24 saatte 26 bin Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

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Kente 160 bin hasta kapasiteli 100'den fazla hastane inşa edilmiş durumda. Sert önlemler kapsamında pozitif vakalar burada tedavi altına alınırken Çin, bu politikadan geri adım atılmayacağının sinyallerini vermeye devam ediyor.

'FELAKETE NEDEN OLUR'

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua Pazar günü yayınladığı haberde söz konusu politikanın gevşetilmesinin bir felakete neden olacağı iddiasına yer verdi.

KARANTİNAYA ÇIĞLIKLI TEPKİ

Evlerden kimsenin çıkmasına izin verilmeyen kentte halk, tüm yiyeceklerinin tükendiğini belirterek duruma sıra dışı bir şekilde tepki gösteriyor.

Kent sakinleri, yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle evlerinin pencerelerinden çığlık atıp yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Kentte evinden çıkarak sokağa inen bir kişinin polis tarafından durdurulduğu, çevre sakinlerinin ise kendisine destek verdiği kameraya yansıdı.

Şangay, nüfus yoğunluğu açısından kapanmaya gidilen en büyük şehir oldu. Kent Çin'in ticari başkenti ve bazı hesaplamalara göre aynı zamanda ülkenin en büyük şehri.

2 BİN ASKER GÖNDERİLDİ

Ülkenin dört bir yanından iki bin asker ve 38 bin sağlık çalışanı takviye olarak Şanghay'a gönderildi.

HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR

Sıfır Covid stratejisine bağlı kalan son ülkelerden biri olan Çin, sıkı karantinalar ve tüm vakaları sağlık tesislere göndererek her enfeksiyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ancak bu yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.

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Şanghay sağlık komisyonu başkanı Wu Jinglei bu hafta, kentin salgın öncesine göre yüzde 50 daha fazla ambulansa sahip olmasına rağmen, tıbbi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadığını söyledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 10.000 kişiye yalnızca 2,9 pratisyen hekim düşüyor.