Düğün savcılıkta sona erdi! Üzerinde gelinlikle hapishaneye gönderildi...

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Meksikalı bir gelin düğün gününü hiç beklemediği bir şekilde elleri kelepçeli olarak karakolda geçirdi.



Çiçeği burnunda gelin müstakbel kocasının da aralarında bulunduğu 7 kişi ile beraber gasp suçlaması ile tutuklandı ve üzerinde gelinliği ile hapishaneye gönderildi.

ÜZERİNDE GELİNLİK, ELİNDE KELEPÇE...

Meksika medyası tarafından ismi Nancy N. olarak açıklanan kadın ve kocası Clemente N.22 Aralık'ta düğün törenleri için geldikleri kilisede gözaltına alınıp Cumhuriyet Savcılığına götürüldüler.



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Fare anlamına gelen 'Ratón' takma isimli Clemente N ve karısının kendileri ile beraber gözaltına alınan 6 kişi ile beraber Mexico'nın Toluca şehri yakınlarındaki bir kümes hayvanı dükkanının dört çalışanını uyuşturucu kartelleri adına kaçırıp gasp ettikleri öğrenildi.

Davaya bakan savcılar, Nancy N.'nin üzerinde gelinlik ve ellerinde kelepçe ile verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaşırken, gözaltına alınan üyelerin her birinin ayrı takma isimleri olduğunu ve gasp planında farklı görevlerde olduklarını açıkladılar.



'Tavuk' lakaplı Misael N. bölgede gasp faaliyetlerini kontrol ederken, Nabor N. adındaki bir diğer üyenin tavuk ve yumurta ticareti ile ilgilendiği öğrenildi.

KARTEL BAĞLANTISI

Şüphelilerin, ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir drone ile yarım düzine insanı öldürmekle suçlanan La Familia Michoacana olarak bilinen bir uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.



2023 yılında 2022'ye göre yüzde 3,4'lük bir düşüş olmasına rağmen, çetelerin gasp olayları Meksika'da büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yetkililer, suç çetelerinin bu düşüşle beraber 47 milyon dolar kar kaybettiklerini iddia ediyor .

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Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.