Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu! İzlanda'da durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

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İzlanda'nın güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavík'teki yanardağ bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez patladı. 2021 yılından bu yana 5. kez yaşanan volkanik patlama sonucu bu kez kokulan oldu, yanardağdan fışkıran lavlar toprak ve kayalardan inşa edilen bariyerleri aşarak kasabaya indi.



Havadan çekilen görüntüler kızgın lavların pek çok evi yutarak küle çevirdiğini gösterirken, lavların sadece birkaç metre uzağında durduğu bir kaç ev sahibi sosyal medyada 'İzlanda'nın en şanslıları' olarak ilan edildi.



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İzlanda cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson ülkelerinin "doğanın muazzam güçleriyle" savaştığını belirtip "Bu patlamanın nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz, ancak yine de gücümüz dahilindeki adımları atmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve birlikte durmaya devam edeceğiz." dedi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi de "Patlamanın ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu" vurguladı.



Bilim insanları da tehlikenin ne zaman sona ereceği konusunda net bir değerlendirme yapamıyor. İzlanda Üniversitesi'nde volkanbilimci Pofesör Thorvaldur Thordarson mevcut durumun iki senaryonun habercisi olduğunu belirtiyor.

Thordarson Iceland Monitor'a yaptığı açıklamada, patlama faaliyetlerinin üst çatlaktan Grindavík'e doğru kaydığını vurgulayarak, "İlk senaryo faaliyetin alt çatlakta devam edeceğidir. Eğer durum böyleyse ve patlama devam ederse, lavlar kasabaya doğru akmaya devam edecektir. Daha kötü olan senaryo ise, bunun üst çatlakta olanlara bir ek olması. Bu da patlamayı arttırır." dedi ve ekledi;

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"Bana öyle geliyor ki çatlak giderek uzuyor. Grindavík için durum ne yazık ki çok daha kasvetli bir hal aldı."



İŞÇİ ÇATLAĞIN İÇİNE DÜŞTÜ

Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu, bilim insanlarının sismik faaliyete ilişkin uyarıları sonucu tedbir amacıyla 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Patlama sonrası herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yanardağın açtığı çatlağa düşen bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzlanda'nın en büyük turistik mekanlarından biri olan 'Blue Lagoon' kapatıldı.



İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

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Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor. Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor .İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.