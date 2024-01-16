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Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu! İzlanda'da durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

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#İzlanda#Yanardağ#Patlama
Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:38

İzlanda'nın güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavík'te yaşanan yanardağ patlaması sonrası lavlar kasabaya ulaştı. Kızgın lavlar bölgedeki evleri küle çevirirken bilim insanları patlama ile ilgili karamsar konuştu.

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İzlanda'nın güneybatısındaki balıkçı kasabası Grindavík'teki yanardağ bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez patladı. 2021 yılından bu yana 5. kez yaşanan volkanik patlama sonucu bu kez kokulan oldu, yanardağdan fışkıran lavlar toprak ve kayalardan inşa edilen bariyerleri aşarak kasabaya indi.

Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

İZLANDA'NIN EN ŞANSLI EV SAHİPLERİ

Havadan çekilen görüntüler kızgın lavların pek çok evi yutarak küle çevirdiğini gösterirken, lavların sadece birkaç metre uzağında durduğu bir kaç ev sahibi sosyal medyada 'İzlanda'nın en şanslıları' olarak ilan edildi.

Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

NE KADAR SÜRECEĞİ, NASIL SONUÇLANACAĞI BİLİNMİYOR

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İzlanda cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson ülkelerinin "doğanın muazzam güçleriyle" savaştığını belirtip "Bu patlamanın nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz, ancak yine de gücümüz dahilindeki adımları atmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve birlikte durmaya devam edeceğiz." dedi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi de "Patlamanın ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu" vurguladı.

Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

İKİ SENARYONUN HABERCİSİ: DURUM NE YAZIK Kİ KASVETLİ BİR HAL ALDI

Bilim insanları da tehlikenin ne zaman sona ereceği konusunda net bir değerlendirme yapamıyor. İzlanda Üniversitesi'nde volkanbilimci Pofesör Thorvaldur Thordarson mevcut durumun iki senaryonun habercisi olduğunu belirtiyor.

Thordarson Iceland Monitor'a yaptığı açıklamada, patlama faaliyetlerinin üst çatlaktan Grindavík'e doğru kaydığını vurgulayarak, "İlk senaryo faaliyetin alt çatlakta devam edeceğidir. Eğer durum böyleyse ve patlama devam ederse, lavlar kasabaya doğru akmaya devam edecektir. Daha kötü olan senaryo ise, bunun üst çatlakta olanlara bir ek olması. Bu da patlamayı arttırır." dedi ve ekledi;

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"Bana öyle geliyor ki çatlak giderek uzuyor. Grindavík için durum ne yazık ki çok daha kasvetli bir hal aldı."

Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

İŞÇİ ÇATLAĞIN İÇİNE DÜŞTÜ

Grindavik’in 4 bin sakinin çoğu, bilim insanlarının sismik faaliyete ilişkin uyarıları sonucu tedbir amacıyla 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Patlama sonrası herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yanardağın açtığı çatlağa düşen bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzlanda'nın en büyük turistik mekanlarından biri olan 'Blue Lagoon' kapatıldı.

Yanardağdan fışkıran lavlar evleri yuttu İzlandada durum çok kasvetli: Ne kadar süreceği bilinmiyor

VOLKANİK AKTİVİTELERLE OLUŞMUŞ ADA

İzlanda "Atlantik ortası sırtı"nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

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Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor. Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor .İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.

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#İzlanda#Yanardağ#Patlama

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