Dualarımız bu güzel insanlara

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◊ Oyuncu Jason Momoa, “Can kayıpları ve yıkımlar... Dualarım bu güzel insanlarla. Yardımlarınızı bekliyorlar” paylaşımında bulundu.

◊ Ünlü model Bella Hadid, faciaya kayıtsız kalamadı: “Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum.”

◊ Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF’e bağış yapmaya çağırdı.

◊ Bollywood’un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt, Türkiye’deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak “Bu yürek parçalayıcı” paylaşımını yaptı.

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◊ ABD’li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte” ifadelerine yer verdi. Lovato, İngiltere merkezli Choose Love organizasyonunun deprem için oluşturduğu fona bağış yapılacak linkleri paylaştı.

◊ Dünyaca ünlü model Irina Shayk, deprem için Gofundme üzerinden bağış yaptığı sayfayı sosyal medyadan paylaşıp “Siz de yardımda bulunabilirsiniz” dedi.

◊ ABD’li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children’ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşarak, “Türkiye ve Suriye’deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children’ın insani yardım faaliyetini dikkate alın” mesajını yayınladı.

◊ ABD’li oyuncu Holland Roden, Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Oyuncu ayrıca bağış yaptığı linkleri de takipçileriyle paylaştı.

◊ Dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, Ahmet Adnan Saygun’un “Partita” adlı eserini çaldı. Sanatçı paylaşımına “Türkiye ve Suriye’deki tüm arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu parça, umudunu yitirmeden hayat kurtarmaya durmadan çalışan her yardımsevere gelsin” notunu düştü.

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◊ Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF’in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Instagram hesabında UNICEF’in bağış linkini paylaşan Jackman, paylaşımına şunları ekledi: “Kalbim, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye’deki çocuklara yardım zamanı.”

◊ Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, bir enkaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı ve yardım çağrısında bulundu.

◊ Portekizli sanatçı Mariza, Instagram hesabında Türkiye’deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

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◊ İran asıllı ABD’li oyuncu Shohreh Aghdashloo, şu sözlerle üzüntüsünü aktardı: “Türkiye ve Suriye’den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hâlâ hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında.”

◊ İngiliz oyuncu Asa Butterfield, Unicef yardım linklerini paylaşıp depremden etkilenenlere nasıl yardımcı olunabileceğini açıkladı.